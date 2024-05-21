После наезда самолета на техника в Кольцово возбуждено уголовное дело

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
По данным следствия, 19 мая самолет наехал на ноги техника передней стойкой шасси. Мужчине причинены тяжкие травмы.
Врачи приняли решение об ампутации одной ноги. Вторую по возможности планируется сохранить. В момент происшествия мужчина находился перед носовой частью самолета, сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина». Он занимался отсоединением кабеля.
В это время пилоты начали движение, так как им дали разрешение. Однако сделали они это без сигнала выпускающего техника.