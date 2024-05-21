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После наезда самолета на техника в Кольцово в Екатеринбурге возбуждено дело

После наезда самолета на техника в Кольцово возбуждено уголовное дело

21 мая 2024, 09:47
Фото: 1MI

После наезда самолета на техника в Кольцово в Екатеринбурге возбуждено дело

После того, как техник получил травмы в Кольцово в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности.

По данным следствия, 19 мая самолет наехал на ноги техника передней стойкой шасси. Мужчине причинены тяжкие травмы.

Врачи приняли решение об ампутации одной ноги. Вторую по возможности планируется сохранить. В момент происшествия мужчина находился перед носовой частью самолета, сообщается в Telegram-канале «Авиаторщина». Он занимался отсоединением кабеля.

В это время пилоты начали движение, так как им дали разрешение. Однако сделали они это без сигнала выпускающего техника.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Травма#Уголовное дело#Кольцово#Расследование#18+#Екатеринбург#Техник
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