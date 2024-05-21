Повестки в военкомат начали приходить мужчинам в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Документы приносят домой. По словам одного из екатеринбуржцев, в военкомат его пригласили для решения вопроса об учебных сборах. Сроки для явки указаны с 28 мая по 15 июля, пишет Е1.
В пресс-службе военкомата Свердловской области сообщили, что согласно указу президента РФ сборы разрешается проводить разным структурам. Туда могут призвать всех, кто является запасником. При этом, если не явиться по повестке, то будет назначен штраф.
Напомним, в Свердловской области также регулярно вручаются повестки мигрантам. Силовики проводят проверки и вручают документы. Связано это с тем, что люди, став гражданами страны, обязаны встать на воинский учет.