Предприниматель в Екатеринбурге попался на краже электричества на 1,3 млн рублей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Уголовное дело возбуждение по статье за имущественный ущерб в особо крупном размере. По данным прокуратуры Свердловской области, нелегальное использование света замечено в 2022 году. Компания «ЕЭСК» выяснила, что подключено к сетям нежилое помещение. При этом никакого договора на его обслуживание не заключалось. Дело расследуется.
Напомним, в середине апреля 2024 года стало известно, что жители Нижнего Тагила задолжали за электричество 179 млн рублей. При этом также зафиксированы случаи самовольного подключения к сетям. За это полагается штраф.