Предприниматель в Екатеринбурге попался на краже электричества на 1,3 млн рублей

Уголовное дело возбуждение по статье за имущественный ущерб в особо крупном размере. По данным прокуратуры Свердловской области, нелегальное использование света замечено в 2022 году. Компания «ЕЭСК» выяснила, что подключено к сетям нежилое помещение. При этом никакого договора на его обслуживание не заключалось. Дело расследуется.