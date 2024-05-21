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Published Сегодня, 05:29

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Updated Сегодня, 05:31

Предприниматель в Екатеринбурге попался на краже электричества на 1,3 млн рублей

Предприниматель в Екатеринбурге попался на краже электричества на 1,3 млн рублей

21 мая 2024, 05:29
Фото: 1MI
В Екатеринбурге предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину обвинили в самовольном подключении к сетям. В результате он использовал ресурсов на 1,3 млн рублей.

Уголовное дело возбуждение по статье за имущественный ущерб в особо крупном размере. По данным прокуратуры Свердловской области, нелегальное использование света замечено в 2022 году. Компания «ЕЭСК» выяснила, что подключено к сетям нежилое помещение. При этом никакого договора на его обслуживание не заключалось. Дело расследуется.

Напомним, в середине апреля 2024 года стало известно, что жители Нижнего Тагила задолжали за электричество 179 млн рублей. При этом также зафиксированы случаи самовольного подключения к сетям. За это полагается штраф.

#Ирина Кирилова
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