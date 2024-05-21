Президент ТПП РФ Катырин рассказал о развитии станкоинструментальной промышленности

В своем выступлении Сергей Катырин также подчеркнул важность создания новых кооперационных цепочек. Для развития этого направления была запущена биржа субконтрактации, работа которой нацелена на поиск партнеров в этих цепочках, а также совершенствование существующей цепочки. Биржа позволит находить временных партнеров и менять тех, которые не устраивают по срокам и качеству работы. Планируется, что поиск партнеров будет осуществляться во всех регионах.