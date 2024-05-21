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Updated Сегодня, 08:25

Президент ТПП РФ Катырин рассказал о развитии станкоинструментальной промышленности

Президент ТПП РФ Катырин рассказал о развитии станкоинструментальной промышленности

21 мая 2024, 08:25
Фото: скриншот видео
В «Экспоцентре» прошел международный торгово-промышленный конгресс «Инвестиции. Развитие. Кооперация», на котором выступил президент ТПП Российской Федерации Сергей Катырин.

В своем выступлении Катырин подчеркнул важность развития станкоинструментальной промышленности в России, а также рассказал о новых кооперационных цепочках и инвестициях в этой отрасли.

Правительство России и Министерство промышленности и торговли РФ активно поддерживают развитие станкоинструментальной промышленности, что способствует ее стремительному росту. Производители оборудования получают поддержку государства. Кроме этого, расширяются возможности для подготовки кадров в данной сфере.

Как отметил президент ТПП РФ, введенные меры поддержки уже начали давать результаты, что сказывается на работе предприятий. На выставке «Металлообработка-2024» присутствуют представители 772 российских компаний. Это говорит об активном развитии станкоинструментальной отрасли.

В своем выступлении Сергей Катырин также подчеркнул важность создания новых кооперационных цепочек. Для развития этого направления была запущена биржа субконтрактации, работа которой нацелена на поиск партнеров в этих цепочках, а также совершенствование существующей цепочки. Биржа позволит находить временных партнеров и менять тех, которые не устраивают по срокам и качеству работы. Планируется, что поиск партнеров будет осуществляться во всех регионах.

По мнению президента ТПП РФ, в ближайшем будущем следует сфокусировать внимание на наращивании объемов роботизации отрасли. Эксперт отмечает важность увеличения количества оборудования с числовым программным управлением и многоосевых станков.

Сергей Катырин подчеркнул, что существуют ключевые направления развития, на которые направлены усилия профильных министерств и институтов развития бизнеса.

Выставка «Металлообработка-2024» играет важную роль в поддержке отраслевых предприятий, помогая участникам устанавливать новые контакты и обсуждать необходимость улучшения нормативно-правовой базы для регулирования деятельности отечественных предприятий.

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