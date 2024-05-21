tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:09

Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Призер Чемпионата Европы попался с пакетом мефедрона в Екатеринбурге

Призер Чемпионата Европы попался с пакетом мефедрона в Екатеринбурге

21 мая 2024, 06:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге поймали призера Чемпионата Европы по легкой атлетике с пакетом наркотического вещества. Спортсмена задержали 11 мая 2024 года.

Атлет приобрел через закладку мефедрон. Во время сбрасывания пакета его заметили правоохранители и задержали. По его словам, он собирался использовать наркотик лично, а не распространять, пишет Ура.ру.

Проходить медосвидетельствование спортсмен не стал. В его квартире наркотических веществ не обнаружили. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. При этом, по словам очевидца, в момент задержания со спортсменом рядом находился еще один человек, которого почему-то сразу отпустили.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге у местного жителя обнаружили наркотики. Полицейские заподозрили его в употреблении запрещенных веществ из-за его странного поведения и задержали. Возбуждено уголовное дело.

Директор компании по доставке из Нижнего Тагила попал в тюрьму из-за наркотиков
Узнать подробнее
Читайте также:
Рецидивиста с килограммом наркотиков задержали в Свердловской областиЖительница Каменска-Уральского организовала в своей квартире наркопритонВ Екатеринбурге у двух мигрантов обнаружили 60 пакетов с героином
#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Спортсмен#Задержание#Наркотики#ЧП#Правоохранители#18+#Екатеринбург#Инцидент#Мефедрон
Подпишитесь
Амирчик и Александр Маршал стали хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:56
Водитель-лихач в Нижнем Тагиле сбил маму с 4-летним ребенком на пешеходном переходе
Сегодня, 06:48
Момент спасения косули, застрявшей в школьном заборе в Кушве, попал на видео
Сегодня, 07:07
«Всегда готовы!» День пионерии отметили в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:41
«Русские бани» заплатят жительнице Екатеринбурга 600 тысяч за ожоги
Сегодня, 05:38
"