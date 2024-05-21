Призер Чемпионата Европы попался с пакетом мефедрона в Екатеринбурге

Проходить медосвидетельствование спортсмен не стал. В его квартире наркотических веществ не обнаружили. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. При этом, по словам очевидца, в момент задержания со спортсменом рядом находился еще один человек, которого почему-то сразу отпустили.