Призер Чемпионата Европы попался с пакетом мефедрона в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Атлет приобрел через закладку мефедрон. Во время сбрасывания пакета его заметили правоохранители и задержали. По его словам, он собирался использовать наркотик лично, а не распространять, пишет Ура.ру.
Проходить медосвидетельствование спортсмен не стал. В его квартире наркотических веществ не обнаружили. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. При этом, по словам очевидца, в момент задержания со спортсменом рядом находился еще один человек, которого почему-то сразу отпустили.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге у местного жителя обнаружили наркотики. Полицейские заподозрили его в употреблении запрещенных веществ из-за его странного поведения и задержали. Возбуждено уголовное дело.