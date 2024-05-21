Прогулочный маршрут по Екатеринбургу вокруг городского пруда

Начнем от ротонды и пойдем вдоль пруда. Екатеринбургский пруд был устроен в 1723 году одновременно с основанием Чугуноплавильного екатеринбургского завода и стал первым водохранилищем на реке Исеть. Сейчас берега городского пруда благоустроены. На набережной реки друг напротив друга установлены две бронзовые ротонды. Поставили их не так давно, в конце двухтысячных, но выглядят они как исторические. Здания рядом середины XIX века — дом Севастьянова и гимназия № 9 — дополняют картину. Местечко пользуется большой популярностью у фотографов и летом, и зимой.