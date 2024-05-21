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Published Сегодня, 12:41

Modified Сегодня, 12:43

Updated Сегодня, 12:43

Прогулочный маршрут по Екатеринбургу вокруг городского пруда

Прогулочный маршрут по Екатеринбургу вокруг городского пруда

21 мая 2024, 12:41
Фото: 1MI
Прогулочный маршрут по Екатеринбургу вокруг городского пруда
Кольцевой маршрут для неспешных прогулок.

Начнем от ротонды и пойдем вдоль пруда. Екатеринбургский пруд был устроен в 1723 году одновременно с основанием Чугуноплавильного екатеринбургского завода и стал первым водохранилищем на реке Исеть. Сейчас берега городского пруда благоустроены. На набережной реки друг напротив друга установлены две бронзовые ротонды. Поставили их не так давно, в конце двухтысячных, но выглядят они как исторические. Здания рядом середины XIX века — дом Севастьянова и гимназия № 9 — дополняют картину. Местечко пользуется большой популярностью у фотографов и летом, и зимой.

Фото: 1MI

А мы двигаемся дальше — мимо Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Величественное историческое здание на берегу реки — залюбуешься.

Фото: 1MI

Дальше у нас набережная Рабочей молодежи. Это одна из старейших улиц Екатеринбурга, расположенная вдоль правого берега городского пруда и, пожалуй, одна из самых любимых у местных. Тут хорошо и зимой, и летом! Открыточные виды на реку, Храм на крови, дом Севастьянова и небоскреб «Высоцкий». Недалеко драмтеатр, фонтан. Ивы и золотые лиственницы — одним словом, самый центр столицы Урала.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,9 км
  • Время: 46 минут в среднем темпе
  • Сложность: придется много останавливаться, чтобы полюбоваться
#Видео#Екатеринбург
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