Пять вагонов сошли с рельсов под Ивделем

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Случилось происшествие 20 мая. В вагонах не было груза. Также отмечается, что они не перевернулись. Проезд на некоторое время запретили и пассажирским поездам. Пострадавшие отсутствуют и нет угрозы для экологии, сообщили в СвЖД.
В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что на место отправлялся поезд для восстановления путей. Туда также отправился и транспортный прокурор. Ведомством уже начата проверка.
Напомним, в начале мая в Нижнем Тагиле вагон трамвая сошел в рельсов. В результате движение было приостановлено.