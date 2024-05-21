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Published Сегодня, 06:09

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Пять вагонов сошли с рельсов под Ивделем

Пять вагонов сошли с рельсов под Ивделем

21 мая 2024, 06:09
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Пять вагонов сошли с рельсов на перегоне Ивдель-2 — Полуночное в Ивдельском районе. Из-за этого на некоторое время было остановлено движение.

Случилось происшествие 20 мая. В вагонах не было груза. Также отмечается, что они не перевернулись. Проезд на некоторое время запретили и пассажирским поездам. Пострадавшие отсутствуют и нет угрозы для экологии, сообщили в СвЖД.

Фото: Уральская транспортная прокуратура

В Уральской транспортной прокуратуре сообщили, что на место отправлялся поезд для восстановления путей. Туда также отправился и транспортный прокурор. Ведомством уже начата проверка.

Напомним, в начале мая в Нижнем Тагиле вагон трамвая сошел в рельсов. В результате движение было приостановлено.

#Ирина Кирилова#Происшествия#Транспорт#Прокуратура#Свердловская область#Рельсы#СвЖД#Сход вагонов#18+#Екатеринбург
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