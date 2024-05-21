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Published Сегодня, 15:51

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Updated Сегодня, 15:53

Пинаев: ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле вышел на финишную прямую

Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле почти завершен

21 мая 2024, 15:51
Фото: tagilcity.ru

Пинаев: ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле вышел на финишную прямую

Подрядчик, который ремонтирует Ленинградский проспект в Тагиле, приступил к третьему этапу работ.

На третьем этапе на Ленинградском проспекте будет реконструирована пешеходная зона, ее общая площадь — около 40 тысяч кв. м., проинформировал мэр Владислав Пинаев.

После ремонта на проспекте появятся велодорожки, красивые и удобные скамейки, новое освещение. Кроме того, будет создана безбарьерная среда для инвалидов-колясочников. Когда все работы завершатся, газоны будут засеяны травой.

Мэр напомнил, что Ленинградский проспект победил в голосовании по проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году.

Ранее дорожники приступили к афсальтированию улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.

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