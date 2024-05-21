Ремонт Ленинградского проспекта в Нижнем Тагиле почти завершен

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
На третьем этапе на Ленинградском проспекте будет реконструирована пешеходная зона, ее общая площадь — около 40 тысяч кв. м., проинформировал мэр Владислав Пинаев.
После ремонта на проспекте появятся велодорожки, красивые и удобные скамейки, новое освещение. Кроме того, будет создана безбарьерная среда для инвалидов-колясочников. Когда все работы завершатся, газоны будут засеяны травой.
Мэр напомнил, что Ленинградский проспект победил в голосовании по проекту «Жилье и городская среда» в 2021 году.
Ранее дорожники приступили к афсальтированию улицы Октябрьской революции в Нижнем Тагиле.