«Русские бани» заплатят жительнице Екатеринбурга 600 тысяч за ожоги

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Женщина, пришедшая в баню, обнаружила, что в парилке прохладно и сообщила об этом сотрудникам. Решив самостоятельно повысить уровень температуры, посетительница вылила воду на камни, из-за чего ее окатило паром, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Екатеринбурженка получила серьезные ожоги. Пострадавшую отвезли в медучреждение, где она провела две недели. После этого женщина отправилась в суд и потребовала взыскать с организации 634 651 рубля.
Суд, рассмотрев обращение, счел, что в действиях истицы была допущена неосторожность. В связи с этим он взыскал 113 075 рублей и штраф 30 тысяч. Горожанка с этим не согласилась и обратилась в облсуд, который постановил взыскать с организации 600 тысяч рублей.
Напомним, школа в Камышлове заплатит ученику 300 тысяч рублей за ожог ноги.