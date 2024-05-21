«Русские бани» заплатят жительнице Екатеринбурга 600 тысяч за ожоги

Суд, рассмотрев обращение, счел, что в действиях истицы была допущена неосторожность. В связи с этим он взыскал 113 075 рублей и штраф 30 тысяч. Горожанка с этим не согласилась и обратилась в облсуд, который постановил взыскать с организации 600 тысяч рублей.