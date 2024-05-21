tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 05:40

Updated Сегодня, 05:40

«Русские бани» заплатят жительнице Екатеринбурга 600 тысяч за ожоги

«Русские бани» заплатят жительнице Екатеринбурга 600 тысяч за ожоги

21 мая 2024, 05:38
Фото: 1MI
Жительнице Екатеринбурга «Русские бани» заплатят 600 тысяч рублей за ожоги, которые были получены от пара.

Женщина, пришедшая в баню, обнаружила, что в парилке прохладно и сообщила об этом сотрудникам. Решив самостоятельно повысить уровень температуры, посетительница вылила воду на камни, из-за чего ее окатило паром, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Екатеринбурженка получила серьезные ожоги. Пострадавшую отвезли в медучреждение, где она провела две недели. После этого женщина отправилась в суд и потребовала взыскать с организации 634 651 рубля.

Суд, рассмотрев обращение, счел, что в действиях истицы была допущена неосторожность. В связи с этим он взыскал 113 075 рублей и штраф 30 тысяч. Горожанка с этим не согласилась и обратилась в облсуд, который постановил взыскать с организации 600 тысяч рублей.

Напомним, школа в Камышлове заплатит ученику 300 тысяч рублей за ожог ноги.

160 тысяч рублей компенсации выплатит УК в Асбесте за испорченный ноутбук и ламинат
Узнать подробнее
Читайте также:
Школа в Камышлове выплатит ученику 300 тысяч рублей за обожженную ногуУК в Нижнем Тагиле заплатит 117 тысяч за упавший на машину ледДетский сад в Тюмени выплатит более 150 тысяч девочке за травму головы
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Больница#Суд#Деньги#Температура#Вода#Иск#Ожоги#ЧП#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Инцидент#Облсуд#Парилка
Подпишитесь
Амирчик и Александр Маршал стали хедлайнерами Дня города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 04:56
Повестки в военкомат начали приходить мужчинам в Екатеринбурге
Сегодня, 04:31
Экс-начальника по борьбе с наркотиками в Екатеринбурге арестовали из-за убийства
Сегодня, 04:28
«Всегда готовы!» День пионерии отметили в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:41
Жара резко сменится на минусовые температуры в Свердловской области
Сегодня, 04:10
Главврач свердловского онкоцентра Мейлах уволится из-за бунта врачей
Вчера, 16:59
"