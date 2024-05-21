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Самокатчик в Санкт-Петербурге сбил 88-летнюю блокадницу

Самокатчик в Санкт-Петербурге сбил 88-летнюю блокадницу

21 мая 2024, 09:44
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге мужчина, ехавший на самокате, сбил 88-летнюю бабушку-блокадницу. Происшествие случилось 20 мая 2024 года.

В результате наезда пенсионерка упала на асфальт и получила ссадины и ушибы, пишет «Фонтанка».

Несмотря на то, что серьезных повреждений у петербурженки не обнаружилось, врачи местной больницы решили некоторое время понаблюдать за ее самочувствием.

Напомним, в Екатеринбурге два подростка решили вдвоем прокатиться на одном электросамокате. В результате школьники наехали на одного из прохожих, который стоял к ним спиной.

Пострадавший в результате наезд мужчина получил травму ноги и обратился в больницу за помощью.

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