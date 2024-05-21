Самокатчик в Санкт-Петербурге сбил 88-летнюю блокадницу

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В результате наезда пенсионерка упала на асфальт и получила ссадины и ушибы, пишет «Фонтанка».
Несмотря на то, что серьезных повреждений у петербурженки не обнаружилось, врачи местной больницы решили некоторое время понаблюдать за ее самочувствием.
Напомним, в Екатеринбурге два подростка решили вдвоем прокатиться на одном электросамокате. В результате школьники наехали на одного из прохожих, который стоял к ним спиной.
Пострадавший в результате наезд мужчина получил травму ноги и обратился в больницу за помощью.