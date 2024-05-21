Самые изощренные схемы мошенников в 2024 году: о чем нужно помнить жителям Тагила

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Современные воры далеко не всегда действуют грубыми методами. Украсть банковскую карту, взломать счет с помощью специальных программ — эти способы отъема денег у населения постепенно уходят в прошлое. А в моду входят современные изощренные схемы. И, что самое печальное, зачастую люди сами передают аферистам данные своих карт, коды из смс-сообщений, CVV/CVC-коды.
Как рассказал изданию Newia.ru доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кандидат экономических наук Петр Щербаченко, один из излюбленных приемов мошенников — обвинение человека в спонсировании террористов или оказании помощи ВСУ. Потенциальной жертве звонят и рассказывают, что деньги с ее счета были направлены на счет экстремистской или террористической организации. Человеку предлагают «посотрудничать», чтобы избежать уголовной ответственности. После этого человек фактически становится послушной марионеткой в руках: он передает преступникам все свои личные данные, берет огромные кредиты и совершает другие совершенно непонятные и необъяснимые поступки. Например, идет поджигать военкомат или соглашается на предложение испортить бюллетени на избирательном участке.
Также мошенники могут легко сыграть на склонности людей подчиняться авторитетам. Например, вам может позвонить ваш «начальник» с работы, рассказать о том, что он в данный момент общается с «сотрудниками ФСБ», у которых к вам якобы есть вопросы. Человек конечно же пугается, однако «начальник» успокаивает и говорит, что дал своему сотруднику хорошую характеристику, и что все претензии будут сняты, если оказать небольшое содействие «следствию». Дальше к спектаклю подключаются те самые «сотрудники ФСБ».
Как защититься от подобной схемы:
Возникает резонный вопрос: ведь человек прекрасно знает голос своего начальника, почему же он ведется на обман? Все дело в том, что при подобных схемах развода аферисты используют нейросети для создания так называемых дипфейков: ваш начальник может связаться с вами даже посредством видеозвонка, и вы никогда не поймете, что перед вами не настоящий человек, а нарисованная искусственным интеллектом картинка.
Обманываются на подобных схемах даже люди с высоким уровнем образования. Так, в сентябре 2023 года мошенники развели на 12 млн рублей сотрудника Казначейства России Алибека Басиева. Ему позвонили от имени главы ведомства Романа Артюхина. Большой начальник предупредил Басиева об очень важном звонке из Минфина. Далее «представитель министерства» рассказал Басиеву о масштабной коррупционной схеме в Казначействе, которую расследует ФСБ. Постепенно к делу подключились «силовики» и «представители ЦБ». В итоге мужчина, сам финансист по профессии, набрал кредитов и перевел их мошенникам.
Также вымогатели могут взломать аккаунт на Telegram, а затем на основании голосовых сообщений создать аудиообращения, которые затем рассылаются по всем контактам и в группы, в которых состоит жертва. К сообщению также прикрепляется фотография банковской карты, на которую необходимо перечислять средства.
Как пишет РБК со ссылкой на ведущего специалиста департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова, для Россия такая схема пока нова, но мошенники активно ее внедряют.
Целый пласт мошеннических картелей специализируется на сложной, но весьма прибыльной схеме — речь идет о подставных инвестиционных фондах. Лжеброкеры связываются с людьми от имени известных компаний и предлагают подзаработать денег. К человеку прикрепляют персонального консультанта, который ведет свою жертву от начала до конца.
Клиенту предлагают установить специальную программу. Затем он инвестирует определенную сумму и начинает ждать роста доходов. И по началу программа действительно показывает рост. Однако, если инвестор хочет вывести деньги со счета, то тут же начинаются проблемы. Мошенники убеждают его, что это сложно: жертве предлагают пополнить счет еще раз, оплатить страховку и даже найти серьезного поручителя с большой суммой на счете. Если человек проявляет настойчивость и отказывается дальше вкладывать деньги, то преступники перестают выходить на связь.
Как утверждают эксперты портала Моифинансы.ру, защититься от таких разводов достаточно просто:
Ранее TagilCity.ru подробно рассказал, как защититься от мошенников, которые обманывают с помощью ИИ и нейросетей.