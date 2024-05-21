tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:11

Published Сегодня, 14:11

Modified Сегодня, 14:13

Updated Сегодня, 14:13

Жертвами аферистов чаще всего становятся пожилые люди

Самые изощренные схемы мошенников в 2024 году: о чем нужно помнить жителям Тагила

21 мая 2024, 14:11
Фото: 1MI
Жертвами аферистов чаще всего становятся пожилые люди
В 2023 году мошенники, по данным ЦБ, украли с банковских счетов россиян почти 16 млрд рублей. Из них банки смогли вернуть клиентам лишь 8,7%. Не стоит надеяться на то, что аферистов поймают и накажут, а ваши деньги вам вернутся. Лучше всегда быть начеку.

Людей терроризируют лже-начальники, «сотрудники» ФСБ и контрразведки

Современные воры далеко не всегда действуют грубыми методами. Украсть банковскую карту, взломать счет с помощью специальных программ — эти способы отъема денег у населения постепенно уходят в прошлое. А в моду входят современные изощренные схемы. И, что самое печальное, зачастую люди сами передают аферистам данные своих карт, коды из смс-сообщений, CVV/CVC-коды.

Как рассказал изданию Newia.ru доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации и кандидат экономических наук Петр Щербаченко, один из излюбленных приемов мошенников — обвинение человека в спонсировании террористов или оказании помощи ВСУ. Потенциальной жертве звонят и рассказывают, что деньги с ее счета были направлены на счет экстремистской или террористической организации. Человеку предлагают «посотрудничать», чтобы избежать уголовной ответственности. После этого человек фактически становится послушной марионеткой в руках: он передает преступникам все свои личные данные, берет огромные кредиты и совершает другие совершенно непонятные и необъяснимые поступки. Например, идет поджигать военкомат или соглашается на предложение испортить бюллетени на избирательном участке.

Мошенники звонят жителям Свердловской области от имени известного рок-музыканта
Узнать подробнее

Также мошенники могут легко сыграть на склонности людей подчиняться авторитетам. Например, вам может позвонить ваш «начальник» с работы, рассказать о том, что он в данный момент общается с «сотрудниками ФСБ», у которых к вам якобы есть вопросы. Человек конечно же пугается, однако «начальник» успокаивает и говорит, что дал своему сотруднику хорошую характеристику, и что все претензии будут сняты, если оказать небольшое содействие «следствию». Дальше к спектаклю подключаются те самые «сотрудники ФСБ».

Мошенники зачастую работают не в одиночку, а создают огромные кол-центрыМошенники зачастую работают не в одиночку, а создают огромные кол-центры
Мошенники зачастую работают не в одиночку, а создают огромные кол-центры
Фото: Изображение Midjourney

Как защититься от подобной схемы:

  • выход есть только один: положить трубку и немедленно связаться со своим начальником любым способом;
  • если вам звонят от имени ФСБ и просят совершить некие финансовые операции, то следует немедленно прервать разговор. Ранее пресс-служба ФСБ давала разъяснения о том, что сотрудники ведомства никогда не требуют совершать какие-либо финансовые операции. За разъяснениями можно обратиться на круглосуточную горячую линию ФСБ 8 800 224-22-22.
Мошенник звонил бывшей сотруднице больницы в Нижнем Тагиле под видом главврача
Узнать подробнее

Дипфейки все чаще используются для обмана людей

Возникает резонный вопрос: ведь человек прекрасно знает голос своего начальника, почему же он ведется на обман? Все дело в том, что при подобных схемах развода аферисты используют нейросети для создания так называемых дипфейков: ваш начальник может связаться с вами даже посредством видеозвонка, и вы никогда не поймете, что перед вами не настоящий человек, а нарисованная искусственным интеллектом картинка.

Обманываются на подобных схемах даже люди с высоким уровнем образования. Так, в сентябре 2023 года мошенники развели на 12 млн рублей сотрудника Казначейства России Алибека Басиева. Ему позвонили от имени главы ведомства Романа Артюхина. Большой начальник предупредил Басиева об очень важном звонке из Минфина. Далее «представитель министерства» рассказал Басиеву о масштабной коррупционной схеме в Казначействе, которую расследует ФСБ. Постепенно к делу подключились «силовики» и «представители ЦБ». В итоге мужчина, сам финансист по профессии, набрал кредитов и перевел их мошенникам.

Также вымогатели могут взломать аккаунт на Telegram, а затем на основании голосовых сообщений создать аудиообращения, которые затем рассылаются по всем контактам и в группы, в которых состоит жертва. К сообщению также прикрепляется фотография банковской карты, на которую необходимо перечислять средства.

Фото: Изображение Midjourney

Как пишет РБК со ссылкой на ведущего специалиста департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгения Егорова, для Россия такая схема пока нова, но мошенники активно ее внедряют.

Аферисты наживаются на стремлении людей быстро заработать

Целый пласт мошеннических картелей специализируется на сложной, но весьма прибыльной схеме — речь идет о подставных инвестиционных фондах. Лжеброкеры связываются с людьми от имени известных компаний и предлагают подзаработать денег. К человеку прикрепляют персонального консультанта, который ведет свою жертву от начала до конца.

Клиенту предлагают установить специальную программу. Затем он инвестирует определенную сумму и начинает ждать роста доходов. И по началу программа действительно показывает рост. Однако, если инвестор хочет вывести деньги со счета, то тут же начинаются проблемы. Мошенники убеждают его, что это сложно: жертве предлагают пополнить счет еще раз, оплатить страховку и даже найти серьезного поручителя с большой суммой на счете. Если человек проявляет настойчивость и отказывается дальше вкладывать деньги, то преступники перестают выходить на связь.

Как утверждают эксперты портала Моифинансы.ру, защититься от таких разводов достаточно просто:

  • нужно обязательно проверить сайт инвестиционной компании на портале ЦБ перед началом любых сделок. Если такой компании в реестре нет, то вы нарвались на мошенников;
  • не начинать сотрудничество без заключения договора. Если персональный брокер отказывается это сделать, то немедленно прекратить общение;
  • не переводить средства на карту физического лица. Крупные инвестиционные компании так не работают;
  • не соблазняться на предложения о высоком доходе в короткие сроки.

Ранее TagilCity.ru подробно рассказал, как защититься от мошенников, которые обманывают с помощью ИИ и нейросетей.

Директор крупной компании из Екатеринбурга отдал «сотрудникам ФСБ и ЦБ» 7 миллионов
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщина в Нижнем Тагиле перевела мошенникам 1,2 миллионаПенсионерка в Екатеринбурге лишилась квартиры из-за «сотрудников Следкома»Житель села под Нижним Тагилом отдал мошенникам 700 тысяч рублей
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Криминал#Обман#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Аферисты#Схема
Подпишитесь
Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения
Сегодня, 11:29
Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском
Сегодня, 12:45
В Екатеринбурге судят мастера за смерть подростка от удара током
Сегодня, 11:39
«Всегда готовы!» День пионерии отметили в Нижнем Тагиле
Вчера, 16:41
«Осталось еще много»: активисты убирали мусор и пенопласт с берега пруда под Тагилом
Сегодня, 11:10
Используйте защиту: в Нижнем Тагиле вновь ожидается экстремальная березовая пыльца
Сегодня, 11:20
"