Самые изощренные схемы мошенников в 2024 году: о чем нужно помнить жителям Тагила

Также мошенники могут легко сыграть на склонности людей подчиняться авторитетам. Например, вам может позвонить ваш «начальник» с работы, рассказать о том, что он в данный момент общается с «сотрудниками ФСБ», у которых к вам якобы есть вопросы. Человек конечно же пугается, однако «начальник» успокаивает и говорит, что дал своему сотруднику хорошую характеристику, и что все претензии будут сняты, если оказать небольшое содействие «следствию». Дальше к спектаклю подключаются те самые «сотрудники ФСБ».