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Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС

21 мая 2024, 11:14
В будущем Шри-Ланка планирует присоединиться к БРИКС, заявил министр иностранных дел страны Али Сабри.

По его словам, правительственный комитет будет изучать вопрос о вступлении в эту организацию. Шри-Ланка намерена провести консультации с Индией и просить ее поддержки в процессе вступления в БРИКС. Али Сабри отметил, что получил приглашение на встречу глав МИД стран БРИКС в России и надеется принять участие. Он также подчеркнул, что нужно серьезно рассмотреть возможность присоединения к БРИКС, сообщает 360tv.ru.

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