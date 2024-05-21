Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС

По его словам, правительственный комитет будет изучать вопрос о вступлении в эту организацию. Шри-Ланка намерена провести консультации с Индией и просить ее поддержки в процессе вступления в БРИКС. Али Сабри отметил, что получил приглашение на встречу глав МИД стран БРИКС в России и надеется принять участие. Он также подчеркнул, что нужно серьезно рассмотреть возможность присоединения к БРИКС, сообщает 360tv.ru.