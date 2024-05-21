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СМИ: в Екатеринбурге задержан начальник отдела борьбы с коррупцией

СМИ: в Екатеринбурге задержан начальник отдела борьбы с коррупцией

21 мая 2024, 06:40
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержан начальник отдела борьбы с коррупцией Андрей Дьяков.

Какое обвинение предъявлено задержанному силовику — в настоящий момент неизвестно. В его квартире, а также на его рабочем месте были проведены обыски. Официального подтверждения информации еще нет, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.

Дьякова назначили на пост руководителя управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией в начале 2024 года. В органах правопорядка он начал работать в 2000-х годах.

Напомним, в Екатеринбурге отправили под арест бывшего руководителя отдела по борьбе с наркотиками. Его обвиняют в убийстве трех человек, которое было совершено 24 года назад.

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