СМИ: в Екатеринбурге задержан начальник отдела борьбы с коррупцией

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Какое обвинение предъявлено задержанному силовику — в настоящий момент неизвестно. В его квартире, а также на его рабочем месте были проведены обыски. Официального подтверждения информации еще нет, пишет Ура.ру со ссылкой на свой источник.
Дьякова назначили на пост руководителя управления по экономической безопасности и борьбе с коррупцией в начале 2024 года. В органах правопорядка он начал работать в 2000-х годах.
Напомним, в Екатеринбурге отправили под арест бывшего руководителя отдела по борьбе с наркотиками. Его обвиняют в убийстве трех человек, которое было совершено 24 года назад.