Стартовала объединяющая малый бизнес и покупателей акция Корпорации МСП — #МСПспасибо

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Updated Сегодня, 08:30
Предприниматели могут заполнить анкету с описанием своего бизнеса в онлайн-городе на сайте цифровой платформы МСП.РФ. В День предпринимателя эта информация будет доступна на сервисе Яндекс.Карты, что позволит потенциальным клиентам легче находить нужные предприятия, пишет РИА Новости.
Кроме того, каждый желающий может найти свои любимые заведения на платформе МСП, будь то магазин, кафе или салон красоты, и оставить отзыв с благодарностью владельцам и сотрудникам. Таким образом можно выразить свое персональное #МСПспасибо.
Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес играет важную роль в нашей повседневной жизни. Однако вклад представителей МСП часто недооценивается. Большинство предприятий, таких как кафе, такси, цветочные магазины, относятся к категории МСП. В связи с тем, что многие мелкие компании не могут позволить себе рекламу, потребители не догадываются о существовании необходимых сервисов поблизости.
Следует отметить, что акция #МСПспасибо проводится уже во второй раз. В рамках этой инициативы каждый житель страны имеет возможность выразить поддержку малому и среднему бизнесу, сказав спасибо тем, кто трудится в интересах общества.
Также в регионах 26 мая пройдут мероприятия в поддержку владельцев микропредприятий, в частности организуются дискуссии по важным для них вопросам. Поддержка бизнеса в России осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», реализацию которого курирует вице-премьер РФ Александр Новак.