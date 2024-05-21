Стартовала объединяющая малый бизнес и покупателей акция Корпорации МСП — #МСПспасибо

Глава Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес играет важную роль в нашей повседневной жизни. Однако вклад представителей МСП часто недооценивается. Большинство предприятий, таких как кафе, такси, цветочные магазины, относятся к категории МСП. В связи с тем, что многие мелкие компании не могут позволить себе рекламу, потребители не догадываются о существовании необходимых сервисов поблизости.