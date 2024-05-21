Суд в Перми ограничил свободу гинекологу на 2 года из-за смерти пациентки

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На прием к медику обратилась 36-летняя женщина, чтобы убрать внутриматочную спираль. Во время удаления врач повредила конструкцию и предложила пациентке лечь в больницу, однако женщина отказалась, пишет 59.RU.
Тогда специалист назначила пациентке еще один прием. Во время него она ошиблась с дозировкой обезболивающего препарата, из-за чего женщина умерла в медкабинете.
Суд ограничил свободу медицинской сотрудницы на два года, а также запретил заниматься своей деятельностью в течение двух лет.
Напомним, в Ревде местный житель после обращения в стоматологию остался без верхних зубов из-за врачебной ошибки.