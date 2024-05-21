Свыше тысячи контейнерных площадок появятся в Свердловской области в 2024 году

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Появление новых контейнерных площадок на Среднем Урале способствует увеличению объемов утилизации твердых коммунальных отходов.
До конца 2026 года специалисты планируют создать более пяти тысяч новых оборудованных площадок. Уже к 2030 году такие мероприятия позволят обеспечить утилизацию не менее половины всех твердых коммунальных отходов, которые образуются в регионе, — отмечал ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
На сегодняшний день в Свердловской области действует порядка 37 тысяч контейнерных площадок, тогда как в 2019 году, на момент начала экологической реформы, функционировало всего 16 тысяч. При этом увеличилось и число новых емкостей под мусор — с 48 тысяч до 84 тысяч штук. Однако муниципалитеты региона, в которых вывоз ТКО осуществляется строго по графику, еще нуждаются в обустройстве специализированных мест.
Перед нами стоит задача: до 2025 года максимально «закрыть» вопрос с установкой контейнерных площадок в таких населенных пунктах, — пояснили в министерстве.
Примечательно, что на экопреобразования из бюджетов всех уровней было направлено уже более миллиарда рублей.
Новые места для накопления ТКО оборудуются современными пластиковыми баками, которые имеют существенные преимущества перед металлическими. Например, их можно использовать в различных погодных условиях: от -40 до +80 градусов Цельсия. Они поддаются переработке после окончания срока эксплуатации, не ржавеют, легко моются, не впитывают запахи, не деформируются, а наличие крышки защитит емкости от заполнения водой, снегом и не позволит ветру разнести мусор по территории.
Всего же за пять лет в рамках экологической реформы, помимо обустройства новых мест накопления ТКО, приобретено более 10 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Они подразделяются на два типа. Первый предназначается для сбора вторсырья — сюда складируется все то, что подлежит дальнейшей переработке: стекло, пластик, картон, бумага и пленка. Второй вид подходит только для отходов, вывозимых на полигон (неперерабатываемых), например, остатки пищи. Такие емкости, как правило, окрашены в разные цвета и промаркированы специальными наклейками.
Подобный метод способствует обучению населения сортировке мусора. Чем больше отходов сразу пойдет на сортировку, тем меньше их будет попадать на полигоны, что позволит улучшить экологическую обстановку в Свердловской области. В эксперименте уже участвуют Алапаевск и Алапаевский район, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Лесной, Ревда, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть и Первоуральск. Всего на эту систему перешли 54 муниципалитета, — пояснили в областном министерстве ЖКХ.
В Нижнем Тагиле вторсырье принимают в экодоме «Народный». Всего за 4 месяца работы центра сознательные горожане принесли туда тонну чистого вторичного сырья.
Также благодаря преобразованиям на Среднем Урале парк мусоровозов пополнился 445 единицами спецтехники, что позволило охватить населенные пункты, в которых услуга по вывозу мусора до реформы не оказывалась.
По сообщениям властей, в 2024 году рассчитывают построить 99 контейнерных площадок в Верхней Пышме, 83 — в Полевском, 76 — в Нижнем Тагиле. Монтаж также произведут в Богдановиче, Верхотурье, Волчанске, Верхнем Тагиле, Каменском городском округе, Кировграде, Нижней Туре, Тавде, Туринске и в Горноуральском округе. На эти цели планируется потратить почти 30 млн рублей.
Ранее TagilCity.ru сообщал о лидерстве Нижнего Тагила в процессе обновления инфраструктуры мусорных площадок. С 2019 года в городе появилось более 200 новых мест накопления ТКО.