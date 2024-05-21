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Published Сегодня, 07:01

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Updated Сегодня, 07:05

Еще тысяча новых контейнерных площадок для сбора ТКО появится на Среднем Урале

Свыше тысячи контейнерных площадок появятся в Свердловской области в 2024 году

21 мая 2024, 07:01
Фото: пресс-служба «Спецавтобаза»

Еще тысяча новых контейнерных площадок для сбора ТКО появится на Среднем Урале

В рамках реализации национального проекта «Экология» в Свердловской области создадут еще более тысячи контейнерных площадок. Планируется, что потребность региона в организованных точках сбора ТКО к концу 2024 года закроется на 93%.

Появление новых контейнерных площадок на Среднем Урале способствует увеличению объемов утилизации твердых коммунальных отходов.

До конца 2026 года специалисты планируют создать более пяти тысяч новых оборудованных площадок. Уже к 2030 году такие мероприятия позволят обеспечить утилизацию не менее половины всех твердых коммунальных отходов, которые образуются в регионе, — отмечал ранее министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

На сегодняшний день в Свердловской области действует порядка 37 тысяч контейнерных площадок, тогда как в 2019 году, на момент начала экологической реформы, функционировало всего 16 тысяч. При этом увеличилось и число новых емкостей под мусор — с 48 тысяч до 84 тысяч штук. Однако муниципалитеты региона, в которых вывоз ТКО осуществляется строго по графику, еще нуждаются в обустройстве специализированных мест.

Перед нами стоит задача: до 2025 года максимально «закрыть» вопрос с установкой контейнерных площадок в таких населенных пунктах, — пояснили в министерстве.

Примечательно, что на экопреобразования из бюджетов всех уровней было направлено уже более миллиарда рублей.

Фото: пресс-служба «Спецавтобаза»

Новые места для накопления ТКО оборудуются современными пластиковыми баками, которые имеют существенные преимущества перед металлическими. Например, их можно использовать в различных погодных условиях: от -40 до +80 градусов Цельсия. Они поддаются переработке после окончания срока эксплуатации, не ржавеют, легко моются, не впитывают запахи, не деформируются, а наличие крышки защитит емкости от заполнения водой, снегом и не позволит ветру разнести мусор по территории.

Всего же за пять лет в рамках экологической реформы, помимо обустройства новых мест накопления ТКО, приобретено более 10 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Они подразделяются на два типа. Первый предназначается для сбора вторсырья — сюда складируется все то, что подлежит дальнейшей переработке: стекло, пластик, картон, бумага и пленка. Второй вид подходит только для отходов, вывозимых на полигон (неперерабатываемых), например, остатки пищи. Такие емкости, как правило, окрашены в разные цвета и промаркированы специальными наклейками.

Подобный метод способствует обучению населения сортировке мусора. Чем больше отходов сразу пойдет на сортировку, тем меньше их будет попадать на полигоны, что позволит улучшить экологическую обстановку в Свердловской области. В эксперименте уже участвуют Алапаевск и Алапаевский район, Екатеринбург, Каменск-Уральский, Лесной, Ревда, Арамиль, Верхняя Пышма, Сысерть и Первоуральск. Всего на эту систему перешли 54 муниципалитета, — пояснили в областном министерстве ЖКХ.

В Нижнем Тагиле вторсырье принимают в экодоме «Народный». Всего за 4 месяца работы центра сознательные горожане принесли туда тонну чистого вторичного сырья.

Фото: пресс-служба «Спецавтобаза»

Также благодаря преобразованиям на Среднем Урале парк мусоровозов пополнился 445 единицами спецтехники, что позволило охватить населенные пункты, в которых услуга по вывозу мусора до реформы не оказывалась.

Фото: «Рифей»

По сообщениям властей, в 2024 году рассчитывают построить 99 контейнерных площадок в Верхней Пышме, 83 — в Полевском, 76 — в Нижнем Тагиле. Монтаж также произведут в Богдановиче, Верхотурье, Волчанске, Верхнем Тагиле, Каменском городском округе, Кировграде, Нижней Туре, Тавде, Туринске и в Горноуральском округе. На эти цели планируется потратить почти 30 млн рублей.

Ранее TagilCity.ru сообщал о лидерстве Нижнего Тагила в процессе обновления инфраструктуры мусорных площадок. С 2019 года в городе появилось более 200 новых мест накопления ТКО.

Нижний Тагил — лидер по вводу новых контейнерный площадок в Свердловской области
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#Анастасия Имамахметова#Общество#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Мусор#Средний Урал#Вывоз мусора#Утилизация#Николай Смирнов#Вывоз ТБО#Екатеринбург#ТКО#Министерство энергетики и ЖКХ#Экологическая реформа#Контейнерные площадки#Национальный проект
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