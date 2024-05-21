Свыше тысячи контейнерных площадок появятся в Свердловской области в 2024 году

На сегодняшний день в Свердловской области действует порядка 37 тысяч контейнерных площадок, тогда как в 2019 году, на момент начала экологической реформы, функционировало всего 16 тысяч. При этом увеличилось и число новых емкостей под мусор — с 48 тысяч до 84 тысяч штук. Однако муниципалитеты региона, в которых вывоз ТКО осуществляется строго по графику, еще нуждаются в обустройстве специализированных мест.