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Ученики лицея в Екатеринбурге устроили протесты из-за увольнения директора

Ученики лицея в Екатеринбурге устроили протесты из-за увольнения директора

21 мая 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге ученики лицея №110 недовольны увольнением директора учреждения Ирины Виноградовой. В данной должности она работала с 1999 года.

Рабочий контракт с нынешним руководителем учебного учреждения истекает 24 мая 2024 года. Его решили не продлевать, несмотря на то, что у директора есть желание и возможность работать дальше, пишет Е1.

Ученики и родители на стороне директора и недовольны сложившейся ситуацией. Родители написали обращение к губернатору области и собрали более 400 подписей. Также ученики записали видеообращение в поддержку Виноградовой.

Напомним, после 31 мая 2024 года в Екатеринбурге из гимназии №37, в которой углубленно изучается немецкий язык, увольняется директор.

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