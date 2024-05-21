Ученики лицея в Екатеринбурге устроили протесты из-за увольнения директора

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Рабочий контракт с нынешним руководителем учебного учреждения истекает 24 мая 2024 года. Его решили не продлевать, несмотря на то, что у директора есть желание и возможность работать дальше, пишет Е1.
Ученики и родители на стороне директора и недовольны сложившейся ситуацией. Родители написали обращение к губернатору области и собрали более 400 подписей. Также ученики записали видеообращение в поддержку Виноградовой.
Напомним, после 31 мая 2024 года в Екатеринбурге из гимназии №37, в которой углубленно изучается немецкий язык, увольняется директор.