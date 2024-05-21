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Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Гордума Екатеринбурга ограничила работу уличных киосков

В Екатеринбурге киоски станут дороже и изменятся правила их размещения

21 мая 2024, 13:24
Фото: 1MI

Гордума Екатеринбурга ограничила работу уличных киосков

21 мая 2024 года в городской думе Екатеринбурга депутаты повысили коэффициенты и взносы на работу киосков, располагающихся на улицах города.

Прежде всего, нестационарные товарные объекты исчезнут из центра города. Места под киоски теперь можно будет получить только через специальный аукцион.

Плата за размещение объектов для владельцев поднимется в два-три раза. Кроме того, отныне им придется платить обеспечительный взнос и запрещено передавать киоски субарендаторам.

Правила размещения киосков в Екатеринбурге обсуждаются уже давно. Для принятия решения проводились встречи с бизнесменами, которые высказывали свои точки зрения на грядущие изменения.

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#Евгения Сафина#Общество#Экономика#Депутаты#Торговля#Дума#Изменения#Киоск#Екатеринбург#Гордума
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