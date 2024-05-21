В Екатеринбурге киоски станут дороже и изменятся правила их размещения

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Прежде всего, нестационарные товарные объекты исчезнут из центра города. Места под киоски теперь можно будет получить только через специальный аукцион.
Плата за размещение объектов для владельцев поднимется в два-три раза. Кроме того, отныне им придется платить обеспечительный взнос и запрещено передавать киоски субарендаторам.
Правила размещения киосков в Екатеринбурге обсуждаются уже давно. Для принятия решения проводились встречи с бизнесменами, которые высказывали свои точки зрения на грядущие изменения.