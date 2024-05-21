В Екатеринбурге судят мастера за смерть подростка от удара током

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Дело расследовалось по статье за причинение смерти по неосторожности. Возможное наказание за это нарушение до трех лет лишения свободы. На скамье подсудимых находится мастер компании, подключивший оборудование.
По информации следствия, летом 2023 года мужчина обратился к специалисту, чтобы тот подключил автомат. Специалист сделал это, но с нарушениями. В результате от удара током погиб подросток, сообщили в СК по Свердловской области. Там добавили, что дело уже передано суду и начато его рассмотрение.
Напомним, трагедия случилась 3 июля 2023 года. Тогда подростки играли на площадке и мяч у них попал на трансформаторную подстанцию. Один из детей пытался достать игрушку, но погиб. Второй мальчик пострадал и был доставлен в больницу.
После случившегося в Свердловской области проводилась массовая проверка водоматов. В результате нарушения были обнаружены в различных районах региона.