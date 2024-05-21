В Екатеринбурге судят мастера за смерть подростка от удара током

По информации следствия, летом 2023 года мужчина обратился к специалисту, чтобы тот подключил автомат. Специалист сделал это, но с нарушениями. В результате от удара током погиб подросток, сообщили в СК по Свердловской области. Там добавили, что дело уже передано суду и начато его рассмотрение.