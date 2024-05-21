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Published Сегодня, 11:39

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Updated Сегодня, 11:41

В Екатеринбурге судят мастера за смерть подростка от удара током

В Екатеринбурге судят мастера за смерть подростка от удара током

21 мая 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге суд начал рассматривать дело о гибели подростка. Мальчик с другом играли около водомата. В какой-то момент его ударило током.

Дело расследовалось по статье за причинение смерти по неосторожности. Возможное наказание за это нарушение до трех лет лишения свободы. На скамье подсудимых находится мастер компании, подключивший оборудование.

По информации следствия, летом 2023 года мужчина обратился к специалисту, чтобы тот подключил автомат. Специалист сделал это, но с нарушениями. В результате от удара током погиб подросток, сообщили в СК по Свердловской области. Там добавили, что дело уже передано суду и начато его рассмотрение.

Напомним, трагедия случилась 3 июля 2023 года. Тогда подростки играли на площадке и мяч у них попал на трансформаторную подстанцию. Один из детей пытался достать игрушку, но погиб. Второй мальчик пострадал и был доставлен в больницу.

После случившегося в Свердловской области проводилась массовая проверка водоматов. В результате нарушения были обнаружены в различных районах региона.

#Ирина Кирилова#Дети#Свердловская область#Смерть#Суд#Уголовное дело#Криминал#Расследование#Нарушения#18+#Екатеринбург
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