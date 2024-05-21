В Нижнем Тагиле начата подготовка к отдыху на водоемах

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По словам руководителя ЦЗН Сергея Коперкина, перед пляжным сезоном водолазы убирают опасный мусор из воды там, где часто горожане предпочитают отдыхать. Уже были совершены выезды на Нижнетагильский пруд к отелю «Демидов Плаза», на Муринский и Выйский пруды.
Работа эта, по словам Коперкина, очень важна. Ежегодно специалистами собирается мусор на несколько грузовых машин с банками, бутылками, покрышками и другими предметами. Это все может быть опасным для отдыхающих, сообщили в администрации Нижнего Тагила.
В мае спасатели сделают семь выездов. Все они будут направлены на работу в прибрежной зоне.
В администрации уже подготовили мероприятия, направленные на сохранение безопасности. В частности, нарушителей правил охраны жизни людей на воде планируют привлекать к ответственности, для водолазов проведут учения, а в лагерях и школах пройдут беседы.
Также были официально утверждены правила использования САП-бордов на городских водоемах.