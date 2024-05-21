В Нижнем Тагиле начата подготовка к отдыху на водоемах

Работа эта, по словам Коперкина, очень важна. Ежегодно специалистами собирается мусор на несколько грузовых машин с банками, бутылками, покрышками и другими предметами. Это все может быть опасным для отдыхающих, сообщили в администрации Нижнего Тагила.