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Published Сегодня, 10:27

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Updated Сегодня, 10:29

Санитарная очистка дна водоемов стартовала в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начата подготовка к отдыху на водоемах

21 мая 2024, 10:27

Санитарная очистка дна водоемов стартовала в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле начата подготовка к отдыху горожан на водоемах. Сейчас водолазы чистят прибрежные зоны.

По словам руководителя ЦЗН Сергея Коперкина, перед пляжным сезоном водолазы убирают опасный мусор из воды там, где часто горожане предпочитают отдыхать. Уже были совершены выезды на Нижнетагильский пруд к отелю «Демидов Плаза», на Муринский и Выйский пруды.

Работа эта, по словам Коперкина, очень важна. Ежегодно специалистами собирается мусор на несколько грузовых машин с банками, бутылками, покрышками и другими предметами. Это все может быть опасным для отдыхающих, сообщили в администрации Нижнего Тагила.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В мае спасатели сделают семь выездов. Все они будут направлены на работу в прибрежной зоне.

В администрации уже подготовили мероприятия, направленные на сохранение безопасности. В частности, нарушителей правил охраны жизни людей на воде планируют привлекать к ответственности, для водолазов проведут учения, а в лагерях и школах пройдут беседы.

Также были официально утверждены правила использования САП-бордов на городских водоемах.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#Спасатели#Водоем#Тагильский пруд#Екатеринбург#Водолазы
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