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Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле задержаны вандалы, громившие окна на Тагилстрое

21 мая 2024, 10:31
Фото: tagilcity.ru
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Вандалы, которые проникли в помещение бывшей санэпидемстанции на улице Гвардейской, 29 в Нижнем Тагиле и громили окна, задержаны. Там сработала сигнализация.

Помещение находится на цокольном этаже жилого многоквартирного дома. На сегодняшний день оно не эксплуатируется. Однако там установлена сигнализация, которую с 1 января 2024 года обслуживает ЧОП «Эльбрус».

В апреле текущего года после срабатывания сигнализации было пресечено проникновение неизвестных лиц в нежилое помещение. Все лица определены и по заявлению задержаны полицейскими ОП №19 МУ МВД России «Нижнетагильское», — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Там отметили, что жителям дома не стоит переживать за свою безопасность, потому что в помещении отключены почти все коммунальные системы.

Отсутствует газовый трубопровод, отключено водоснабжение, а центральное отопление — общедомовое. Приборы учета опломбированы ресурсоснабжающей организацией. Электричество тоже отключено, за исключением питания на контрольные приборы сигнализации, — пояснили в мэрии.

Кроме того журналисту сообщили, что окна со стороны двора остеклены и зарешечены. Часть проемов заложена кирпичной кладкой, часть зашита листами МДФ и фанерой, установлены решетки.

Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем ТагилеПомещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Помещения бывшей санэпидемстанции на Гвардейской, 39 в Нижнем Тагиле
Фото: tagilcity.ru

В апреле 2024 года тагильчане, которые живут в доме на Гвардейской, 39, пожаловались на подростков. Они выбили окна на цокольном этаже и хулиганили внутри нежилого помещения.

Шпана на Тагилстрое в Нижнем Тагиле разбивает окна и кошмарит местных жителей
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#Евгения Сафина#Общество#Происшествия#Эксклюзив#Полиция#Окна#Ремонт#Вандалы#Здание#Помещение#18+#Екатеринбург
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