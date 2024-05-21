В Нижнем Тагиле задержаны вандалы, громившие окна на Тагилстрое

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Помещение находится на цокольном этаже жилого многоквартирного дома. На сегодняшний день оно не эксплуатируется. Однако там установлена сигнализация, которую с 1 января 2024 года обслуживает ЧОП «Эльбрус».
В апреле текущего года после срабатывания сигнализации было пресечено проникновение неизвестных лиц в нежилое помещение. Все лица определены и по заявлению задержаны полицейскими ОП №19 МУ МВД России «Нижнетагильское», — сообщили редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
Там отметили, что жителям дома не стоит переживать за свою безопасность, потому что в помещении отключены почти все коммунальные системы.
Отсутствует газовый трубопровод, отключено водоснабжение, а центральное отопление — общедомовое. Приборы учета опломбированы ресурсоснабжающей организацией. Электричество тоже отключено, за исключением питания на контрольные приборы сигнализации, — пояснили в мэрии.
Кроме того журналисту сообщили, что окна со стороны двора остеклены и зарешечены. Часть проемов заложена кирпичной кладкой, часть зашита листами МДФ и фанерой, установлены решетки.
В апреле 2024 года тагильчане, которые живут в доме на Гвардейской, 39, пожаловались на подростков. Они выбили окна на цокольном этаже и хулиганили внутри нежилого помещения.