В шлеме и в светлое время: правила и запреты катания на САП-бордах в Нижнем Тагиле

Напомним, летом 2023 года Ирина Подмазова, жительница Нижнего Тагила, получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. Она каталась на САП-борде, когда ее сбила моторная лодка. Женщина прошла несколько этапов реабилитации, но ей предстоит еще длительное лечение. После инцидента было возбуждено уголовное дело.