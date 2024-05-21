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В Нижнем Тагиле установили официальные правила катания САП-бордах

В шлеме и в светлое время: правила и запреты катания на САП-бордах в Нижнем Тагиле

21 мая 2024, 10:23
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле установили официальные правила катания САП-бордах

Перед началом летнего сезона 2024 года в Нижнем Тагиле были дополнены правила использования водных объектов. Они были дополнены ограничениями и запретами при катании на САП-борде.

Прежде всего, САП-борд должен быть исправен. При катании обязательно необходимо использовать как спасательный жилет, так и лиш — это провод, которым пристегивается нога к водному средству. Также тагильчанам рекомендовано надевать шлем.

Любителям этого вида спорта нужно быть внимательными рядом с причалами, стоянками лодок и яхт-клубами. Не стоит кататься под мостами и вблизи гидротехнических сооружений, выяснила редакция TagilCity.ru.

Запрещено пользоваться сап-бордами в темное время суток и при плохой погоде, использовать мотор и перегружать. Расстояние для плавания будет установлено до 50 метров от берега и ограничено в купальных зонах.

Напомним, летом 2023 года Ирина Подмазова, жительница Нижнего Тагила, получила тяжелые травмы и попала в реанимацию. Она каталась на САП-борде, когда ее сбила моторная лодка. Женщина прошла несколько этапов реабилитации, но ей предстоит еще длительное лечение. После инцидента было возбуждено уголовное дело.

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