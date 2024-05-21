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Updated Сегодня, 11:35

В Сысерти толпа до смерти забила мужчину из-за ссоры

В Сысерти толпа до смерти забила мужчину из-за ссоры

21 мая 2024, 11:33
Фото: 1MI
В Сысерти компания местных жителей избила четырех человек в букмекерской конторе. Один из потерпевших скончался. Происшествие случилось 2 апреля 2024 года.

У одного из обвиняемых произошел конфликт с мужчиной. Это происходило в присутствии знакомых потерпевшего. После ругани свердловчанин решил убить оппонента, а также его знакомых, рассказали в пресс-службе свердловского СК.

Для этого он договорился о совершении преступления с другими обвиняемыми, а затем связался с потерпевшим и позвал его в букмекерскую контору якобы для мирного разрешения конфликта. Во время встречи злоумышленники набросились на потерпевших и стали их избивать.

Один из пострадавших скончался от полученных травм в результате избиения. Нападавших задержали, возбудили уголовное дело. После завершения расследования материалы отправили в суд.

Напомним, 17 октября 2021 года в Нижнем Тагиле мужчина убил знакомого из-за возникшей ссоры.

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