Водитель-лихач в Нижнем Тагиле сбил маму с 4-летним ребенком на пешеходном переходе

Водитель иномарки сообщил инспекторам, что пешеходов не видел. В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 35-летний мужчина много раз привлекался за нарушение скоростного режима. Только с начала 2024 года у него уже 19 штрафов. Стаж вождения при этом у нарушителя составляет 13 лет.