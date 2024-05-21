Водитель-лихач в Нижнем Тагиле сбил маму с 4-летним ребенком на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Водитель иномарки сообщил инспекторам, что пешеходов не видел. В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 35-летний мужчина много раз привлекался за нарушение скоростного режима. Только с начала 2024 года у него уже 19 штрафов. Стаж вождения при этом у нарушителя составляет 13 лет.
Водитель был трезв. На него был составлен протокол за непропуск пешеходов.
Мама мальчика рассказала, что она с сыном возвращалась домой с прогулки. Перед тем как перейти дорогу женщина убедилась, что никого нет, но уже во время перехода появилась иномарка. Она, по словам пешехода, ехала на большой скорости.
Мама ребенка получила ушибы и ей госпитализация не потребовалась. А вот сын был доставлен в больницу. У него травма головы и различные ушибы.
Напомним, 19 мая в Свердловской области двое детей катались на квадроцикле и в результате попали в ДТП. У одного из детей перелом челюсти.