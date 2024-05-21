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Водитель-лихач в Нижнем Тагиле сбил маму с 4-летним ребенком на пешеходном переходе

Водитель-лихач в Нижнем Тагиле сбил маму с 4-летним ребенком на пешеходном переходе

21 мая 2024, 06:48
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
На Липовом тракте в Нижнем Тагиле водитель Mitsubishi Lancer сбил маму и ее 4-летнего сына, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Инцидент случился вечером 20 мая.

Водитель иномарки сообщил инспекторам, что пешеходов не видел. В Отделе пропаганды ГИБДД рассказали, что 35-летний мужчина много раз привлекался за нарушение скоростного режима. Только с начала 2024 года у него уже 19 штрафов. Стаж вождения при этом у нарушителя составляет 13 лет.

Водитель был трезв. На него был составлен протокол за непропуск пешеходов.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

Мама мальчика рассказала, что она с сыном возвращалась домой с прогулки. Перед тем как перейти дорогу женщина убедилась, что никого нет, но уже во время перехода появилась иномарка. Она, по словам пешехода, ехала на большой скорости.

Мама ребенка получила ушибы и ей госпитализация не потребовалась. А вот сын был доставлен в больницу. У него травма головы и различные ушибы.

Напомним, 19 мая в Свердловской области двое детей катались на квадроцикле и в результате попали в ДТП. У одного из детей перелом челюсти.

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