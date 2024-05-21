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Жители Нижнего Тагила регулярно срывают крупные куши в лотерею

Выиграть в лотерею миллион: считаем шансы жителей Нижнего Тагила

21 мая 2024, 09:07
Фото: 1MI

Жители Нижнего Тагила регулярно срывают крупные куши в лотерею

Каждый из нас хотя бы раз в жизни покупал лотерейный билет. Некоторые свердловчане делают это постоянно и все время проигрывают, другие приобретают единственный билет в жизни и хватают удачу за хвост.

Реально ли выиграть или нас обманывают?

Сразу ответим на этот вопрос: выиграть в лотерею в России можно. Это не обман и не лохотрон, как считают многие. Все лотереи в Российской Федерации исключительно государственные, а их проведение регулируется федеральным законом «О лотереях». Учредителями являются два министерства — спорта и финансов. Это значит, что случайные люди не могут создать собственную лотерею и проводить розыгрыши.

Государство является лотерейным монополистом и делиться ни с кем не собираетсяГосударство является лотерейным монополистом и делиться ни с кем не собирается
Государство является лотерейным монополистом и делиться ни с кем не собирается
Фото: 1MI

Проведением лотерей занимаются аккредитованные госструктурами компании-операторы, которые выполняют всю работу: закупают оборудование, печатают билеты, организуют рекламные кампании. Розыгрыши многих крупных лотерей проводятся в прямом эфире. При этом игровое оборудование проверено и сертифицировано по государственным стандартам.

В чем же подвох?

А никакого подвоха нет. Лотерея — это просто способ заработка для государства. Призовой фонд формируется исключительно из денег, потраченных россиянами на приобретение билетов. В призовую кубышку идет в большинстве случаев 50% всех средств (для некоторых лотерей эта сумма может увеличиваться до 60-70%). Остальное — чистая прибыль организаторов лотереи. Государство не делает из этого секрета, вся информация прописана на сайте «Столото», официального распространителя гослотерей.

Каковы шансы обычного человека сорвать большой куш?

Шанс выиграть в лотерею крупный приз существует, но он очень маленький. Так, эксперты портала Sports.ru подсчитали, что вероятность выиграть в «Русское лото» составляет примерно 1:45 795 673 964 460 800. Невероятная и не поддающаяся осмыслению цифра. Однако организаторам лотерей выгодно, чтобы россияне, приобретающие билеты, время от времени все же выигрывали, поэтому они обычно предлагают дополнительные бонусы и разные «плюшки». Например, продлевают тираж на несколько бочонков, устраивают розыгрыши по номеру билета, организуют распределительные тиражи.

Впрочем, далеко не все решают цифры. Везение, удача, подарок судьбы — некоторые люди свято верят в свою счастливую звезду и каким-то немыслимым способом действительно ловят за хвост пресловутую синюю птицу.

Когда жители Нижнего Тагила выигрывали в лотерею?

В мае 2019 года тагильчанин выиграл 8 млн 132 тысячи рублей в лотерее «5 из 36». При этом счастливый билетик он приобрел всего за 40 рублей. Мужчине удалось угадать пять чисел в первом игровом поле билета: 21, 24, 28, 15, 04.

Цифры для лотерей-"угадаек» формирует генератор случайных чиселЦифры для лотерей-"угадаек» формирует генератор случайных чисел
Цифры для лотерей-"угадаек» формирует генератор случайных чисел
Фото: 1MI

В марте 2021 года один миллион в «Русское лото» выиграли супруги Коневы. Парочку билетов они приобрели на почте, на покупке настоял муж.

Тираж смотрели в записи, и, что удивительно, последнее выпавшее число, которое принесло крупный приз, было днем моего рождения — цифра тридцать. Я была под впечатлением. Это очень символично», — рассказала тагильчанка Юлия на пресс-конференции победителей.

Деньги семейной паре пришлись очень кстати — они сумели закрыть ипотеку.

В августе 2021 года также миллион рублей выиграл 47-летний многодетный тагильчанин Роман Дешевов, отец пяти дочерей. Мужчина купил лотерейный билет и благополучно о нем забыл. И лишь спустя месяца, нащупав в кармане смятую бумажку, решил его проверить. И, по его собственным словам, «обалдел», когда кассир сообщила ему о крупном выигрыше. Деньги Роман потратил на приобретение автомобиля и садового участка.

Ранее в викторине «Опорный край» екатеринбуржец, разбивший в ДТП свой Porsche, выиграл «Москвич».

Двое жителей Екатеринбурга стали миллионерами после выигрыша в лотерею
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