Выиграть в лотерею миллион: считаем шансы жителей Нижнего Тагила

Сразу ответим на этот вопрос: выиграть в лотерею в России можно. Это не обман и не лохотрон, как считают многие. Все лотереи в Российской Федерации исключительно государственные, а их проведение регулируется федеральным законом «О лотереях». Учредителями являются два министерства — спорта и финансов. Это значит, что случайные люди не могут создать собственную лотерею и проводить розыгрыши.