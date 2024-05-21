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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

В Каменске-Уральском ученику стало плохо на последнем звонке

Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском

21 мая 2024, 12:45
Фото: 1MI

В Каменске-Уральском ученику стало плохо на последнем звонке

20 мая 2024 года в Каменске-Уральском во время проведения торжественной линейки по случаю последнего звонка одному из учеников стало плохо. Он упал в обморок.

Происшествие случилось в школе №5. Кадры запечатлел один из присутствующих на мероприятии. На видеозаписи выпускники стоят на крыльце образовательного учреждения. Внезапно один школьник теряет сознание и падает вниз головой на ступеньки. К ученику сразу подбежали несколько человек и занесли его на руках в здание.

В комментариях телеграм-канала «Инцидент Каменск-Уральский» пишут, что у подростка произошел солнечный удар, сейчас с ним все хорошо. 20 мая на улице было достаточно жарко. До начала последнего звонка школьников просили находиться внутри здания, чтобы им не стало плохо.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Каменск-Уральский#Врачи#Солнце#Школьник#Последний звонок#18+#Екатеринбург#Обморок
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