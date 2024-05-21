Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском

Происшествие случилось в школе №5. Кадры запечатлел один из присутствующих на мероприятии. На видеозаписи выпускники стоят на крыльце образовательного учреждения. Внезапно один школьник теряет сознание и падает вниз головой на ступеньки. К ученику сразу подбежали несколько человек и занесли его на руках в здание.