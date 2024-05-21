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Юные тагильчане победили в военно-спортивной игре «А ну-ка парни!»

Юные тагильчане победили в военно-спортивной игре «А ну-ка парни!»

21 мая 2024, 14:11
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Участники ВПК Ратник из Нижнего Тагила заняли 2 место на военно-спортивной игре под названием «А ну-ка парни!». Соревнования проходили в Челябинской области.

В Троицке собрались учащиеся седьмых-восьмых классов, которым по 12-14 лет. Всего на стадионе боролись за звание лучших 17 команд, которые занимаются в Свердловской и Челябинской областях.

Тагильчане впервые принимали участие в этих межрегиональных соревнованиях. В результате жюри присудило команде 2 место, а командир роты Тимофей Курочник получил бронзу и поднялся на третью ступень пьедестала почета.

Напомним, участник военно-патриотического отряда «Ратник» из Нижнего Тагила был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За отвагу».

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#Евгения Сафина#Общество#Нижний Тагил#Конкурс#Школьники#Победа#Челябинская область#Военно-патриотическое воспитание#Патриоты#Военно-патриотическая игра#Екатеринбург#Клуб Ратник
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