Юные тагильчане победили в военно-спортивной игре «А ну-ка парни!»

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
В Троицке собрались учащиеся седьмых-восьмых классов, которым по 12-14 лет. Всего на стадионе боролись за звание лучших 17 команд, которые занимаются в Свердловской и Челябинской областях.
Тагильчане впервые принимали участие в этих межрегиональных соревнованиях. В результате жюри присудило команде 2 место, а командир роты Тимофей Курочник получил бронзу и поднялся на третью ступень пьедестала почета.
Напомним, участник военно-патриотического отряда «Ратник» из Нижнего Тагила был награжден президентом России Владимиром Путиным медалью «За отвагу».