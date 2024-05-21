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Published Сегодня, 04:10

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

В Свердловской области снова похолодает до минусовых температур

Жара резко сменится на минусовые температуры в Свердловской области

21 мая 2024, 04:10
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области снова похолодает до минусовых температур

В Свердловской области жара более +20 градусов сменится на заморозки. В ночь на 22 и 23 мая в большинстве районов прогнозируются минусовые температуры. Столбики термометров опустятся до -5 градусов.

Согласно данным УГМС, заморозки могут повлиять на почву и повредить теплолюбивые культуры. Поэтому синоптики рекомендуют позаботиться об их защите заранее.

В целом по Свердловской области 21 мая днем ожидается потепление до +20…+25 градусов. В северной части региона температура не превысит отметку в +15 градусов. Отмечается, что местами даже пройдут дожди с грозами. Погода ожидается ветреная. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

22 и 23 мая осадков не прогнозируется. При этом в дневное время температура будет достигать +16 градусов, а ночью может похолодать до -5. Ветер немного успокоится. Его порывы не будут превышать 14 метров в секунду.

Напомним, синоптики также дали прогноз по магнитным бурям. Ожидается, что 21 и 22 мая магнитное поле будет относительно спокойным.

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#Ирина Кирилова#Свердловская область#Погода#Прогноз#Природа#Екатеринбург#Синоптик
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