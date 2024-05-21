Жара резко сменится на минусовые температуры в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Согласно данным УГМС, заморозки могут повлиять на почву и повредить теплолюбивые культуры. Поэтому синоптики рекомендуют позаботиться об их защите заранее.
В целом по Свердловской области 21 мая днем ожидается потепление до +20…+25 градусов. В северной части региона температура не превысит отметку в +15 градусов. Отмечается, что местами даже пройдут дожди с грозами. Погода ожидается ветреная. Местами порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.
22 и 23 мая осадков не прогнозируется. При этом в дневное время температура будет достигать +16 градусов, а ночью может похолодать до -5. Ветер немного успокоится. Его порывы не будут превышать 14 метров в секунду.
Напомним, синоптики также дали прогноз по магнитным бурям. Ожидается, что 21 и 22 мая магнитное поле будет относительно спокойным.