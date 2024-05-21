Житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним

Там в вагончике он увидел, что его бывшая девушка выпивает с подругой и еще двумя мужчинами. Сначала тагильчанин устроил сцену ревности. Он потребовал, чтобы девушка уехала с ним в Нижний Тагил. Однако она отказалась. Тогда мужчина решил насильно вытащить ее из вагончика. Однако за женщину вступился один из «собутыльников». Мужчины подрались.