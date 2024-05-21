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Published Сегодня, 07:52

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Житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним

Житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним

21 мая 2024, 07:52
Фото: Изображение Midjourney
Житель Нижнего Тагила облил бывшую девушку горючей жидкостью и поджег ее. Причиной поступка стало то, что она отказалась ехать с ним в город из деревни.

Мужчина вышел из колонии по УДО 6 июля 2023 года. 18 июля он решил отправиться в поселок Молодежный. Там работала его бывшая сожительница. Пара рассталась из-за того, что тагильчанина посадили.

Мужчина надеялся на примирение. Он сильно нервничал, а потом решил выпить. В состоянии сильного опьянения он приехал в поселок на пилораму, где работала его возлюбленная.

Там в вагончике он увидел, что его бывшая девушка выпивает с подругой и еще двумя мужчинами. Сначала тагильчанин устроил сцену ревности. Он потребовал, чтобы девушка уехала с ним в Нижний Тагил. Однако она отказалась. Тогда мужчина решил насильно вытащить ее из вагончика. Однако за женщину вступился один из «собутыльников». Мужчины подрались.

После потасовки бывший осужденный снова потребовал поехать с ним. Однако снова получил отказ. Тогда он разозлился, взял пластиковую бутылку без этикетки с пола, облил девушку и поджег. Огонь удалось потушить, но в результате бывшая возлюбленная получила ожоги 1 и 2 степени.

Пригородный суд в итоге признал мужчину виновным. Так как он вышел по УДО, то оно было отменено. И в совокупности за свои деяния мужчина получил 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима, сообщили в Пригородной прокуратуре.

Напомним, ранее житель Екатеринбурга зарезал свою бывшую девушку посреди улицы. Все происходило на глаза у прохожих. В результате женщина скончалась до приезда скорой.

#Ирина Кирилова#Нижний Тагил#Суд#Криминал#Приговор#Жители#Супруги#18+#Екатеринбург
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