Житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую возлюбленную за отказ поехать с ним

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Мужчина вышел из колонии по УДО 6 июля 2023 года. 18 июля он решил отправиться в поселок Молодежный. Там работала его бывшая сожительница. Пара рассталась из-за того, что тагильчанина посадили.
Мужчина надеялся на примирение. Он сильно нервничал, а потом решил выпить. В состоянии сильного опьянения он приехал в поселок на пилораму, где работала его возлюбленная.
Там в вагончике он увидел, что его бывшая девушка выпивает с подругой и еще двумя мужчинами. Сначала тагильчанин устроил сцену ревности. Он потребовал, чтобы девушка уехала с ним в Нижний Тагил. Однако она отказалась. Тогда мужчина решил насильно вытащить ее из вагончика. Однако за женщину вступился один из «собутыльников». Мужчины подрались.
После потасовки бывший осужденный снова потребовал поехать с ним. Однако снова получил отказ. Тогда он разозлился, взял пластиковую бутылку без этикетки с пола, облил девушку и поджег. Огонь удалось потушить, но в результате бывшая возлюбленная получила ожоги 1 и 2 степени.
Пригородный суд в итоге признал мужчину виновным. Так как он вышел по УДО, то оно было отменено. И в совокупности за свои деяния мужчина получил 2 года и 2 месяца в колонии строгого режима, сообщили в Пригородной прокуратуре.
Напомним, ранее житель Екатеринбурга зарезал свою бывшую девушку посреди улицы. Все происходило на глаза у прохожих. В результате женщина скончалась до приезда скорой.