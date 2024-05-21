Житель Свердловской области выплатит 115 тысяч за сбитую насмерть охотничью собаку

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Мужчина ехал на автомобиле Ford Focus. В какой-то момент на дорогу неожиданно выбежала собака. Автомобилист не успел затормозить и сбил животное. В результате наезда собака скончалась, а иномарка оказалась повреждена, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Вскоре к месту аварии прибыл хозяин собаки и рассказал, что вместе с ней он охотился на зайца. Владелец автомобиля, оценив нанесенный ущерб у эксперта, обратился к хозяину погибшего животного с требованием выплатить ему деньги, однако он получил отказ.
После этого автомобилист подал в суд иск на охотника с требованием взыскать с него 200 тысяч рублей. Охотник же через суд потребовал возмещение ущерба за гибель собаки. В итоге суд взыскал с с владельца иномарки 115 тысяч рублей.
Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила у банного комплекса 600 тысяч рублей за полученные ожоги из-за пара.