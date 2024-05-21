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Житель Свердловской области выплатит 115 тысяч за сбитую насмерть охотничью собаку

Житель Свердловской области выплатит 115 тысяч за сбитую насмерть охотничью собаку

21 мая 2024, 10:14
Фото: 1MI
Житель Свердловской области сбил насмерть охотничью собаку. Происшествие случилось на трассе Белоярский — Асбест 30 декабря 2022 года.

Мужчина ехал на автомобиле Ford Focus. В какой-то момент на дорогу неожиданно выбежала собака. Автомобилист не успел затормозить и сбил животное. В результате наезда собака скончалась, а иномарка оказалась повреждена, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Вскоре к месту аварии прибыл хозяин собаки и рассказал, что вместе с ней он охотился на зайца. Владелец автомобиля, оценив нанесенный ущерб у эксперта, обратился к хозяину погибшего животного с требованием выплатить ему деньги, однако он получил отказ.

После этого автомобилист подал в суд иск на охотника с требованием взыскать с него 200 тысяч рублей. Охотник же через суд потребовал возмещение ущерба за гибель собаки. В итоге суд взыскал с с владельца иномарки 115 тысяч рублей.

Напомним, женщина в Екатеринбурге отсудила у банного комплекса 600 тысяч рублей за полученные ожоги из-за пара.

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