13-летний шахматист Иван Землянский станет самым молодым гроссмейстером в России

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Результат Ивана войдет в список лучших достижений юных талантов в истории шахмат. Таким образом, Землянский обошел предыдущий рекорд Аниша Гири, сообщает 360tv.ru.
Молодой шахматист выполнил последнюю необходимую норму на турнире Sharjah Masters в Объединенных Арабских Эмиратах. В своей последней партии он сыграл вничью с другим молодым шахматистом — самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой.
Перед турниром в ОАЭ Иван принял участие в нескольких крупных соревнованиях. На командном чемпионате России в Сочи он успешно играл на первой доске за команду своего тренера Ярослава Призанта.