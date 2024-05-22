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Updated Сегодня, 08:19

13-летний шахматист Иван Землянский станет самым молодым гроссмейстером в России

22 мая 2024, 08:15
Тринадцатилетний Иван Землянский, шахматист из Подмосковья, выполнил последнюю норму гроссмейстера и станет самым молодым обладателем этого звания в России.

Результат Ивана войдет в список лучших достижений юных талантов в истории шахмат. Таким образом, Землянский обошел предыдущий рекорд Аниша Гири, сообщает 360tv.ru.

Молодой шахматист выполнил последнюю необходимую норму на турнире Sharjah Masters в Объединенных Арабских Эмиратах. В своей последней партии он сыграл вничью с другим молодым шахматистом — самым молодым гроссмейстером в истории, представителем Индии Абхиманью Мишрой.

Перед турниром в ОАЭ Иван принял участие в нескольких крупных соревнованиях. На командном чемпионате России в Сочи он успешно играл на первой доске за команду своего тренера Ярослава Призанта.

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