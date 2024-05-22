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300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург

300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург

22 мая 2024, 09:07
Фото: пресс-служба таможни Челябинской области
Ввоз 300 килограммов украинских конфет остановила таможня в Челябинской области. Их привезли из Казахстана и направили в Екатеринбург.

Специалисты провели досмотр и нашли полтысячи упаковок кондитерских изделий. Сам перевозчик сообщил, что он не в курсе, где была сделана продукция. Однако изделия были у него конфискованы.

Теперь перевозчика привлекут к ответственности. В частности, ему вменяется нарушение запрета ввоза товаров. За это он может заплатить до 300 тысяч рублей, сообщили в таможне Челябинской области.

Фото: пресс-служба таможни Челябинской области

Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан мужчина. Его сотрудники остановили в «зеленом коридоре» в аэропорту. У него была найдена партия кроссовок известного бренда и наркотики. Теперь пассажиру грозит два штрафа.

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#Ирина Кирилова#Общество#Свердловская область#Таможня#Конфеты#Товар#Екатеринбург
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