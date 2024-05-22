300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Специалисты провели досмотр и нашли полтысячи упаковок кондитерских изделий. Сам перевозчик сообщил, что он не в курсе, где была сделана продукция. Однако изделия были у него конфискованы.
Теперь перевозчика привлекут к ответственности. В частности, ему вменяется нарушение запрета ввоза товаров. За это он может заплатить до 300 тысяч рублей, сообщили в таможне Челябинской области.
Напомним, ранее в Екатеринбурге был задержан мужчина. Его сотрудники остановили в «зеленом коридоре» в аэропорту. У него была найдена партия кроссовок известного бренда и наркотики. Теперь пассажиру грозит два штрафа.