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Владельцев некоторых сетей найти не удается

Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг

22 мая 2024, 09:33
Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства
Владельцев некоторых сетей найти не удается

Более 200 кг рыбы отобрали у браконьеров инспекторы Росрыболовства в УрФО

С 25 апреля в регионах УрФО действует полный запрет на ловлю рыбы из-за нереста рыб. Нарушителей ловят и штрафуют инспекторы Рыбохраны.

Более 200 кг выловленной рыбы и 314 незаконных средств рыбной ловли на водоемах Урала изъяли инспекторы Рыбохраны с конца апреля, когда в силу вступил нерестовый запрет, сообщает ведомство в соцсетях.

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С 22 апреля по 12 мая к административной ответственности привлекли 205 человек, выписано штрафов почти на 70 тысяч рублей.

Фото: Нижнеобское ТУ Росрыболовства

В период нереста рыб в регионах УрФО действуют ограничения на ловлю рыбы, а в Свердловской области — полный запрет. Ограничения вступили в силу с 25 апреля и будут действовать до 25 июня. Причем на разных водоемах действуют разные сроки запрета. Полную информацию о водоемах, где нельзя рыбачить, и сроках нереста можно узнать на официальном сайте Нижнеобского ТУ Росрыболовства.

Ранее свердловчанам пообещали, что скоро они будут есть радужную форель собственного производства.

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