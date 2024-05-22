Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Более 200 кг выловленной рыбы и 314 незаконных средств рыбной ловли на водоемах Урала изъяли инспекторы Рыбохраны с конца апреля, когда в силу вступил нерестовый запрет, сообщает ведомство в соцсетях.
С 22 апреля по 12 мая к административной ответственности привлекли 205 человек, выписано штрафов почти на 70 тысяч рублей.
В период нереста рыб в регионах УрФО действуют ограничения на ловлю рыбы, а в Свердловской области — полный запрет. Ограничения вступили в силу с 25 апреля и будут действовать до 25 июня. Причем на разных водоемах действуют разные сроки запрета. Полную информацию о водоемах, где нельзя рыбачить, и сроках нереста можно узнать на официальном сайте Нижнеобского ТУ Росрыболовства.
Ранее свердловчанам пообещали, что скоро они будут есть радужную форель собственного производства.