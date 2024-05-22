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Дело о задохнувшемся во сне мальчике в Первоуральске передано в суд

Дело о задохнувшемся во сне мальчике в Первоуральске передано в суд

22 мая 2024, 09:17
Фото: 1MI
В Первоуральске 40-летняя местная жительница, уложив спать новорожденного сына рядом, во сне придавила его насмерть. Происшествие случилось 20 января 2024 года.

Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, уложила ребенка рядом с собой на кровать и уснула. Во время сна она придавила собой сына. Мальчик задохнулся и умер, рассказали в пресс-службе регионального СК.

В отношении горожанки возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Во время следствия выяснилось, что врачи, приходящие к ним домой, неоднократно говорили женщине, что ребенка нельзя класть в свою постель для сна.

После того, как расследование было завершено, материалы были переданы в суд для рассмотрения.

Напомним, в январе 2024 года в Первоуральске умерла пятимесячная девочка, которую отец накрыл одеялом. В итоге она захлебнулась во сне рвотными массами.

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