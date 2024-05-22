Дело о задохнувшемся во сне мальчике в Первоуральске передано в суд

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Женщина, находясь в нетрезвом состоянии, уложила ребенка рядом с собой на кровать и уснула. Во время сна она придавила собой сына. Мальчик задохнулся и умер, рассказали в пресс-службе регионального СК.
В отношении горожанки возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Во время следствия выяснилось, что врачи, приходящие к ним домой, неоднократно говорили женщине, что ребенка нельзя класть в свою постель для сна.
После того, как расследование было завершено, материалы были переданы в суд для рассмотрения.
Напомним, в январе 2024 года в Первоуральске умерла пятимесячная девочка, которую отец накрыл одеялом. В итоге она захлебнулась во сне рвотными массами.