Дождь и мокрый снег придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
В дневное время будет пасмурно с прояснениями. В некоторых районах пройдут умеренные осадки, рассказали в УГМС.
Так, ночью выпадет мокрый снег в холодной части региона. Кроме того, вероятно понижение температуры до -3 градусов. Направление ветра северо-западное, его порывы могут увеличиться 15 метров.
В Екатеринбурге пройдет умеренный дождь. Температура в ночное время будет в районе +6 градусов, днем потеплеет до +16.
Напомним, ночью 23 мая в Свердловской области местами может похолодать до -5 градусов.