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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:45

Updated Сегодня, 04:45

Дождь и мокрый снег придут в Свердловскую область

Дождь и мокрый снег придут в Свердловскую область

22 мая 2024, 04:43
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области возможно наступление осадков в виде мокрого снега и дождей. Такие погодные условия будут 22 мая 2024 года.

В дневное время будет пасмурно с прояснениями. В некоторых районах пройдут умеренные осадки, рассказали в УГМС.

Так, ночью выпадет мокрый снег в холодной части региона. Кроме того, вероятно понижение температуры до -3 градусов. Направление ветра северо-западное, его порывы могут увеличиться 15 метров.

В Екатеринбурге пройдет умеренный дождь. Температура в ночное время будет в районе +6 градусов, днем потеплеет до +16.

Напомним, ночью 23 мая в Свердловской области местами может похолодать до -5 градусов.

В Свердловскую область снова придет похолодание
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Температура#Осадки#Погода#Мокрый снег#Дождь#Ветер#Прогноз погоды#Заморозки#Природа#УГМС#Май#Екатеринбург
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