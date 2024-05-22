Дружинники, браконьеры, сломанный дымоход и бизнес: итоги Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле работает народная дружина, которая следит за обеспечением правопорядка на городских улицах. Такая общественная инициатива была весьма популярна в СССР — дружины появились в 1965 году. А вернулись к такой практике тагильчане с 2015 года. В 2023 году дружинники пресекли около 80 правонарушений. С 2024 года вознаграждение за опасное дежурство выросло в два раза и составило 200 рублей.