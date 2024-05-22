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Дружинники, браконьеры, сломанный дымоход и бизнес: итоги Нижнего Тагила

Дружинники, браконьеры, сломанный дымоход и бизнес: итоги Нижнего Тагила

22 мая 2024, 17:14
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле выделят больше средств на борьбу с пожарами. Дружинникам увеличили плату за дежурства. Рыбнадзор гоняется за браконьерами. Жители Сухоложского переживают из-за сломанного дымохода. Тагильских бизнесменов поздравили с профессиональным праздником. Итоги Тагила и региона за 22 мая.

Из бюджета Тагила выделили дополнительно 4 млн рублей на противопожарную безопасность. Такое решение было принято из-за прошлогодней ситуации, когда в регионе бушевали пожары. В тагильские поселки закупят мотопомпы, противопожарные ранцы и специальные прицепы.

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В Нижнем Тагиле работает народная дружина, которая следит за обеспечением правопорядка на городских улицах. Такая общественная инициатива была весьма популярна в СССР — дружины появились в 1965 году. А вернулись к такой практике тагильчане с 2015 года. В 2023 году дружинники пресекли около 80 правонарушений. С 2024 года вознаграждение за опасное дежурство выросло в два раза и составило 200 рублей.

Народным дружинникам в два раза повысили оплату за дежурства в Нижнем Тагиле
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Рыбнадзор в Свердловской области и других регионах УрФО проводит рейды по выявлению браконьеров, которые незаконно рыбачат в период нереста. С 25 апреля, когда был введен запрет, поймали более 200 нарушителей. Всего рыбинспекторы изъяли более 200 кг незаконного улова и отобрали большое количество сетей.

Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
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Жители дома №13 улицы Проезжей в Сухоложском поселке пожаловались на неисправный полуразрушенный дымоход, которым пользуется один из жильцов. По их словам, мужчина топит печь, хотя фактически сооружением уже нельзя пользоваться. Люди утверждают, что живут как на пороховой бочке: для возникновения пожара достаточно одной искры.

«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход
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Тагильских бизнесменов в преддверии Дня предпринимателя, который будет отмечаться 26 мая, поздравили с праздником. В городе, по последним данным, в сфере бизнеса работает 10,5 тысячи человек — число предпринимателей в Тагиле сократилось из-за пандемии коронавируса. С приветственным словом к собравшимся обратился мэр Владислав Пинаев.

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