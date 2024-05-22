Лучший загородный детский лагерь региона построят в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
В Нижнем Тагиле в среду, 22 мая, с рабочим визитом побывал заместитель губернатора Павел Креков. Он проинспектировал работы по созданию музейного центра, ремонту по нацпроекту школы №33, а также обсудил с местными властями создание детского оздоровительного лагеря по поручению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле достаточно много загородных лагерей, но, к сожалению, среди них нет ни одного нового. Есть замечательная возможность такой лагерь построить. Сегодня администрация муниципалитета предложила земельный участок. Мы предполагаем, что на нем разместится современный и круглогодичный лагерь с бассейном и спортивным комплексом. На реализацию данного проекта у нас есть два года. Надеюсь, что это будет один из лучших лагерей региона, — подчеркнул Павел Креков.
Также он побывал в музее «Горнозаводской Урал». Здесь в скором времени будет создан многофункциональный музейный центр. Сначала в музее будет отремонтирован объект культурного наследия «Флигель». Работы стартуют в конце 2024 года.
Также Креков посетил школу №33. Здесь ремонт пройдет по нацпроекту образование. Учебное заведение размещается в очень старом здании, которое было возведено в далеком 1936 году. Работы, стоимость которых оценивается в 180 млн рублей, полностью завершатся к 1 сентября 2025 года.
Ранее стало известно, что в тагильском лагере «Звонкие голоса» отремонтируют жилой корпус.