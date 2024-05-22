Молодой человек угнал автомобиль и попал в ДТП на трассе Ачит — село Месягутово

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Юноша, прогуливаясь по городу, заметил чужое транспортное средство и решил поездить на нем. Он сел за руль и выехал за пределы города. В какой-то момент он съехал в кювет, где машина перевернулась, рассказали в пресс-службе свердловского ГИБДД.
Молодой человек сам обратился в больницу, рассказав, что его избили хулиганы на улице. Однако правоохранители позже установили все обстоятельства случившегося. Как оказалось, свердловчанин не работает и не учится, а также состоит на учете в ПДН.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за угон автомобиля. Также родителей подростка могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, в Екатеринбурге автомобилист влетел в дерево. Пострадавших нет.