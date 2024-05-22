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В Нижнем Тагиле благоустроят двор на улице Красноармейской

На Красноармейской в Тагиле началось благоустройство двора по федеральной программе

22 мая 2024, 15:15
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле благоустроят двор на улице Красноармейской

Подрядчик начал работы по благоустройству двора у дома №78 на улице Красноармейской в Нижнем Тагиле. Работы проходят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Объект в среду, 22 мая, проинспектировал заммэра Егор Копысов, информирует пресс-служба горадминистрации.

Жители девятиэтажки беспокоятся о судьбе зеленых насаждений перед домом и максимально хотели бы сократить объем вырубки. Управляющая компания проработала все возможные варианты размещения парковочных мест и детских площадок в границах благоустройства. Уберут только аварийные деревья и попадающие в зону производства работ. Со «Службой экологической безопасности» заключен договор на дополнительное обследование и пересчет насаждений. На этой неделе экологи выйдут на место, составят заключение, после чего подрядчик сможет приступить к работам на участке, — рассказал Копысов.

На проекте задействован подрядчик «ФорГруп». Рабочие уже приступили к замене асфальтобетонного покрытия с той стороны, где к дому обычно подъезжает спецтехника. Полностью работы на дворовой территории завершится к 1 сентября.

Ранее стало известно, сколько общественных пространств приведут в порядок в регионе в текущем году.

Объект для благоустройства выбран в Нижнем Тагиле
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Благоустройство#Двор#Ремонт#Екатеринбург
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