Невероятно красивое «цветочное» полнолуние увидят свердловчане

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
По лунному календарю, опубликованному на научном портале SpaceWeatherLive, полную Луну жители Свердловской области смогут наблюдать 23 мая с 16:53.
Во время полнолуния мощность лунного света составляет 100%. В это время естественный спутник Земли находится от нашей планеты на расстоянии 392738 км.
Полнолуние в мае называют «цветочным», так как оно по времени совпадает с периодом цветения всех растений в Северном полушарии земли. Диск Луны в это время невероятно красив и насыщен красками.
Во все времена и практически у всех народов время полнолуния считалось особенным: кто-то верил, что в эти дни людям невероятно везет, другие, напротив, боялись выходить на улицу из-за особой активности темных сил.
И, как оказывается, древние во многом были правы, уделяя полнолунию пристальное внимание. Есть современные научные доказательства, что луна влияет на некоторых представителей животного мира, в том числе и человека. Это может быть связано с яркостью диска, из-за чего в организме меняется уровень мелатонина, важнейшего гормона, который регулирует циркадные ритмы.
Возникают нарушения фаз сна, из-за чего человек становится излишне раздражительным, нервным и чувствительным. То же самое касается и животных: например, собаки могут проявлять агрессию, что научно доказали ученые из Австралии.
В ночь на 20 мая жители Свердловской области наблюдали необычное явление — «кровавую» Луну.