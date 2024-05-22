Невероятно красивое «цветочное» полнолуние увидят свердловчане

И, как оказывается, древние во многом были правы, уделяя полнолунию пристальное внимание. Есть современные научные доказательства, что луна влияет на некоторых представителей животного мира, в том числе и человека. Это может быть связано с яркостью диска, из-за чего в организме меняется уровень мелатонина, важнейшего гормона, который регулирует циркадные ритмы.