tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

«Цветочную» луну будут наблюдать жители Свердловской области 23 мая

Невероятно красивое «цветочное» полнолуние увидят свердловчане

22 мая 2024, 11:03
Фото: Изображение Midjourney

«Цветочную» луну будут наблюдать жители Свердловской области 23 мая

Приближается очередное полнолуние, которое астрономы называют «цветочным». Жители Свердловской области смогут наблюдать полный диск Луны в ночь с 23 на 24 мая.

По лунному календарю, опубликованному на научном портале SpaceWeatherLive, полную Луну жители Свердловской области смогут наблюдать 23 мая с 16:53.

Во время полнолуния мощность лунного света составляет 100%. В это время естественный спутник Земли находится от нашей планеты на расстоянии 392738 км.

Луна в «цветочное» полнолуние невероятно красиваЛуна в «цветочное» полнолуние невероятно красива
Луна в «цветочное» полнолуние невероятно красива
Фото: Изображение Midjourney

Полнолуние в мае называют «цветочным», так как оно по времени совпадает с периодом цветения всех растений в Северном полушарии земли. Диск Луны в это время невероятно красив и насыщен красками.

Во все времена и практически у всех народов время полнолуния считалось особенным: кто-то верил, что в эти дни людям невероятно везет, другие, напротив, боялись выходить на улицу из-за особой активности темных сил.

И, как оказывается, древние во многом были правы, уделяя полнолунию пристальное внимание. Есть современные научные доказательства, что луна влияет на некоторых представителей животного мира, в том числе и человека. Это может быть связано с яркостью диска, из-за чего в организме меняется уровень мелатонина, важнейшего гормона, который регулирует циркадные ритмы.

Фото: Изображение Midjourney

Возникают нарушения фаз сна, из-за чего человек становится излишне раздражительным, нервным и чувствительным. То же самое касается и животных: например, собаки могут проявлять агрессию, что научно доказали ученые из Австралии.

В ночь на 20 мая жители Свердловской области наблюдали необычное явление — «кровавую» Луну.

Наука объяснила появление «второй Луны» на земной орбите
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Свердловской области смогут увидеть «Черную луну»Огромная и яркая луна взойдет над Екатеринбургом. Когда смотреть на явлениеФиолетовую луну увидели жители Екатеринбурга
#Дарья Бобровицкая#Общество#Наука#Свердловская область#Нарушения#Сон#Астрономия#Луна#Екатеринбург
Подпишитесь
Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
Сегодня, 09:33
300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург
Сегодня, 09:07
«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход
Сегодня, 04:23
Жители Екатеринбурга отсудили у авиакомпании 119 тысяч за отмену билетов на Пхукет
Сегодня, 10:05
Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:33
В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание
Сегодня, 11:05
"