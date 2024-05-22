Нужны рабочие: в Новой Ляле собираются открыть новый исправцентр для осужденных

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Глава Новолялинского ГО Сергей Бондаренко рассказал на рабочей встрече, что на целлюлозно-бумажном комбинате не хватает рабочих. Именно поэтому власти заинтересованы в открытии исправцентра для мужчин, чтобы получить новые дисциплинированные кадры.
Планируется, что в центре будут находиться не менее 100 человек, всех их трудоустроят на комбинате. Идею поддержали и бизнесмены города. Есть лица, готовые организовать в учреждении производство деревянных палочек для еды.
Ранее власти Свердловской области сообщили о решении об открытии сети исправительных центров.