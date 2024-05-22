tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В Свердловской области будет открыт новый исправцентр

Нужны рабочие: в Новой Ляле собираются открыть новый исправцентр для осужденных

22 мая 2024, 13:22
Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В Свердловской области будет открыт новый исправцентр

В Свердловской области планируют открыть еще один исправительный центр для мужчин. Они будут работать на комбинате в Новой Ляле.

Глава Новолялинского ГО Сергей Бондаренко рассказал на рабочей встрече, что на целлюлозно-бумажном комбинате не хватает рабочих. Именно поэтому власти заинтересованы в открытии исправцентра для мужчин, чтобы получить новые дисциплинированные кадры.

Планируется, что в центре будут находиться не менее 100 человек, всех их трудоустроят на комбинате. Идею поддержали и бизнесмены города. Есть лица, готовые организовать в учреждении производство деревянных палочек для еды.

Ранее власти Свердловской области сообщили о решении об открытии сети исправительных центров.

Новый центр перевоспитания бывших силовиков и чиновников открылся в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Свердловский омбудсмен высказалась о строительстве исправцентра в Нижнем ТагилеНадзор и трудотерапия. Как живут и работают осужденные исправцентра в Нижнем ТагилеЖители Екатеринбурга пожаловались мэру на строительство исправцентра около детсада
#Евгения Сафина#Общество#Работа#ГУФСИН#Новая Ляля#Осужденные#Екатеринбург#Исправцентр
Подпишитесь
Браконьеры на Урале ловят рыбу в нерест: инспекторы уже отобрали более 200 кг
Сегодня, 09:33
300 кг украинских конфет не пустили челябинские таможенники в Екатеринбург
Сегодня, 09:07
«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход
Сегодня, 04:23
Жители Екатеринбурга отсудили у авиакомпании 119 тысяч за отмену билетов на Пхукет
Сегодня, 10:05
Жители Екатеринбурга массово отравились после обедов в «Жизньмарте»
Сегодня, 08:33
В УФНС по Свердловской области опровергли обыски у Сергея Логинова и его задержание
Сегодня, 11:05
"