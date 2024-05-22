Пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Автобус столкнулся с маршруткой, которая стояла впереди. Один из пассажиров, находившихся в автобусе, получил повреждения из-за осколков, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавшего отвезли в медучреждение. На месте, где произошло ЧП, работают автоинспекторы. По факту случившегося организована проверка.
Напомним, 19 мая 2024 года в Екатеринбурге друг в друга врезались автобус №52 и автомобиль на перекрестке 8 марта — Шварца. Пострадавших в данной дорожной аварии нет. У легкового транспорта появились повреждения.