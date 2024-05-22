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Пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

Пассажир автобуса пострадал в ДТП с «ГАЗелью» в Екатеринбурге

22 мая 2024, 11:17
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге столкнулись пассажирский автобус и маршрутная «ГАЗель». ДТП случилось на улице Варшавская.

Автобус столкнулся с маршруткой, которая стояла впереди. Один из пассажиров, находившихся в автобусе, получил повреждения из-за осколков, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавшего отвезли в медучреждение. На месте, где произошло ЧП, работают автоинспекторы. По факту случившегося организована проверка.

Напомним, 19 мая 2024 года в Екатеринбурге друг в друга врезались автобус №52 и автомобиль на перекрестке 8 марта — Шварца. Пострадавших в данной дорожной аварии нет. У легкового транспорта появились повреждения.

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