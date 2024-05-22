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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Прокуратура проверит «Жизньмарт» после отравления почти 20 человек в Екатеринбурге

Прокуратура проверит «Жизньмарт» после отравления почти 20 человек в Екатеринбурге

22 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI
После того, как стало известно об отравлении почти двух десятков человек из-за обеда в «Жизньмарте» в Екатеринбурге, прокуратура начала проверку.

Все граждане обратились в больницу с кишечной инфекцией. По данным прокуратуры, с 16 мая в медучреждения пришли не меньше 18 граждан. При этом все они сообщали, что употребляли пищу, купленную в сети «Жизньмарт».

На данный момент Роспотребнадзор уже проводит проверку, чтобы выяснить источник инфекции. Причиной стало то, что возбудители у граждан отличаются.

В торговой сети заявляли, что уже сняли продукцию с продажи. Кроме того, пострадавшим пообещали компенсацию в размере одного миллиона рублей.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Свердловская область#Болезнь#Отравление#Екатеринбург#Жизньмарт
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