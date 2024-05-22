Прокуратура проверит «Жизньмарт» после отравления почти 20 человек в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Все граждане обратились в больницу с кишечной инфекцией. По данным прокуратуры, с 16 мая в медучреждения пришли не меньше 18 граждан. При этом все они сообщали, что употребляли пищу, купленную в сети «Жизньмарт».
На данный момент Роспотребнадзор уже проводит проверку, чтобы выяснить источник инфекции. Причиной стало то, что возбудители у граждан отличаются.
В торговой сети заявляли, что уже сняли продукцию с продажи. Кроме того, пострадавшим пообещали компенсацию в размере одного миллиона рублей.