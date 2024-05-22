Села под Нижним Тагилом обеспечат допоборудованием за 4 миллиона для тушения пожаров

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
По информации замглавы по финансовой политике Алексея Бурдилова, в Нижнем Тагиле расходы на противопожарную безопасность в населенных пунктах были увеличены на 4 миллиона рублей. Чиновник отметил, что основанием для этого стала прошлогодняя ситуация с пожарами. Так, в 2023 году на территории Нижнего Тагила произошло 606 пожаров. Особый режим действовал с 6 апреля по 15 сентября. В 2024 году — с 19 апреля.
По данным финуправления, в населенные пункты дополнительно приобретут мотопомпы и комплектующие к ним. На это выделено 954 тысячи рублей. Еще на 456 тысяч купят противопожарные ранцы, а также специализированные прицепы за 3,04 миллиона рублей.
Как показала практика даже этого года, фактически наличие такого обеспечения в населенных пунктах реально спасает от пожара. В этом году в Усть-Утке было три очага возгорания. В основном это было связано с тем, что отрывало электропровода и от короткого замыкания загоралась сухая трава. Добровольная пожарная дружина с местными жителями справлялись с этими очагами, не допуская распространения огня на большие площади. Сегодня мы делаем упор на то, что локально в деревнях были средства для борьбы с пожаром, — отметил Бурдилов.
Помимо этого за 6 миллионов рублей в течение сезона подрядная организация будет заниматься покосом сухостоя и иными текущими противопожарными работами. Цель — проводить такие мероприятия весной и осенью.
По данным начальника отдела гражданской защиты населения Андрея Мишина, в мэрии запланировали в 2024 году обновить минерализованные полосы близ населенных пунктов и детских лагерей. В селах будут организованы 8 пожарных резервуаров, 2 противопожарных пирса, после закупки появятся бульдозеры. Также заключен договор с «Уральской авиабазой» на тушение лесных пожаров в этом сезоне. Также в селах установлены 34 новые электросирены, а на территории города — 8.