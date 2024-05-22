Села под Нижним Тагилом обеспечат допоборудованием за 4 миллиона для тушения пожаров

По информации замглавы по финансовой политике Алексея Бурдилова, в Нижнем Тагиле расходы на противопожарную безопасность в населенных пунктах были увеличены на 4 миллиона рублей. Чиновник отметил, что основанием для этого стала прошлогодняя ситуация с пожарами. Так, в 2023 году на территории Нижнего Тагила произошло 606 пожаров. Особый режим действовал с 6 апреля по 15 сентября. В 2024 году — с 19 апреля.