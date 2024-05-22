Школа в Первоуральске выплатит 150 тысяч за обморок ученика

В школе мальчик потерял сознание и при падении ушиб подбородок, а также у него откололась эмаль на двух зубах. Сотрудники учреждения попытались самостоятельно оказать помощь, однако врачей не вызвали, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.