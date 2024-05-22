Школа в Первоуральске выплатит 150 тысяч за обморок ученика

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В школе мальчик потерял сознание и при падении ушиб подбородок, а также у него откололась эмаль на двух зубах. Сотрудники учреждения попытались самостоятельно оказать помощь, однако врачей не вызвали, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Через некоторое время отец отвез его в медучреждение, где ребенку оказали необходимую помощь. После этого родители обратились в прокуратуру.
Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой направило требование в суд о взыскании денег. Суд удовлетворил иск.
Напомним, школьное учреждение в Камышлове выплатит учащемуся 300 тысяч рублей за полученную травму.