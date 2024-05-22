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Школа в Первоуральске выплатит 150 тысяч за обморок ученика

Школа в Первоуральске выплатит 150 тысяч за обморок ученика

22 мая 2024, 10:47
Фото: 1MI
Школа №15 в Первоуральске выплатит 150 тысяч рублей пятикласснику, который пострадал во время мероприятия. Инцидент случился в мае 2023 года.

В школе мальчик потерял сознание и при падении ушиб подбородок, а также у него откололась эмаль на двух зубах. Сотрудники учреждения попытались самостоятельно оказать помощь, однако врачей не вызвали, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Через некоторое время отец отвез его в медучреждение, где ребенку оказали необходимую помощь. После этого родители обратились в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку, по итогам которой направило требование в суд о взыскании денег. Суд удовлетворил иск.

Напомним, школьное учреждение в Камышлове выплатит учащемуся 300 тысяч рублей за полученную травму.

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