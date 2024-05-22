Светятся под водой: хулиганы топят электросамокаты в реках Екатеринбурга

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Из Исети в Екатеринбурге рабочие то и дело вылавливают электросамокаты, которые неизвестные топят в воде, рассказали Е1 в мэрии.
Вычисляют дорогостоящее транспортное средство по светодиодным огням, которые светятся в воде.
Вандалы начали орудовать сразу же, как в городе открылся сезон кикшеринга. Так, 12 апреля несколько самокатов фирмы проката Whoosh хулиганы скинули на лед. В компании пообещали провести собственное расследование и привлечь полицию.
Напомним, что в Екатеринбурге самокаты не привязывают к определенным парковкам. Из-за этого их можно увидеть по всему городу в самых неожиданных местах.
На трассе у Верхней Синячихи 56-летняя женщина упала с самоката и разбила голову.