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Хулиганы продолжают топить электросамокаты в реках Екатеринбурге

Светятся под водой: хулиганы топят электросамокаты в реках Екатеринбурга

22 мая 2024, 15:37
Фото: 1MI

Хулиганы продолжают топить электросамокаты в реках Екатеринбурге

Компании кикшеринга в Екатеринбурге несут ущерб из-за вандалов, которые сбрасывают в воду электросамокаты.

Из Исети в Екатеринбурге рабочие то и дело вылавливают электросамокаты, которые неизвестные топят в воде, рассказали Е1 в мэрии.

Вычисляют дорогостоящее транспортное средство по светодиодным огням, которые светятся в воде.

Вандалы начали орудовать сразу же, как в городе открылся сезон кикшеринга. Так, 12 апреля несколько самокатов фирмы проката Whoosh хулиганы скинули на лед. В компании пообещали провести собственное расследование и привлечь полицию.

Напомним, что в Екатеринбурге самокаты не привязывают к определенным парковкам. Из-за этого их можно увидеть по всему городу в самых неожиданных местах.

На трассе у Верхней Синячихи 56-летняя женщина упала с самоката и разбила голову.

Кикшеринговый самокат выловлен из реки в Екатеринбурге
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Река#Екатеринбург#Хулиганы#Самокаты#Кикшеринг
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