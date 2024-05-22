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Трамвай с 30 пассажирами загорелся в Екатеринбурге

Трамвай с 30 пассажирами загорелся в Екатеринбурге

22 мая 2024, 05:19
Фото: Ура.ру
В Екатеринбурге загорелся трамвай №1, в котором находилось 30 пассажиров. Происшествие случилось на улице Титова 22 мая 2024 года.

Пожар вспыхнул около восьми часов утра на остановке «Переулок Рижский», рассказали Ура.ру в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фото: Ура.ру

Предположительно, огонь возник из-за короткого замыкания. В результате возгорания транспорт оказался поврежден. Его доставили в депо. Трамвайное движение после временного ограничения восстановили.

Среди пассажиров пострадавших нет. Огонь устраняли девять сотрудников экстренной службы.

Напомним, в Екатеринбурге в районе Уралмаша произошел пожар в кафе быстрого питания.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Спасатели#Огонь#Остановка#Пассажиры#ЧП#Трамвай#Тушение#Депо#18+#Екатеринбург#Инцидент
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