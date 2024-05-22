Трамвай с 30 пассажирами загорелся в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Пожар вспыхнул около восьми часов утра на остановке «Переулок Рижский», рассказали Ура.ру в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Предположительно, огонь возник из-за короткого замыкания. В результате возгорания транспорт оказался поврежден. Его доставили в депо. Трамвайное движение после временного ограничения восстановили.
Среди пассажиров пострадавших нет. Огонь устраняли девять сотрудников экстренной службы.
Напомним, в Екатеринбурге в районе Уралмаша произошел пожар в кафе быстрого питания.