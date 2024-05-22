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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

Третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч

Третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч

22 мая 2024, 06:38
Фото: 1MI
Девятилетний мальчик в Каменске-Уральском во время игры в телефоне отдал мошенникам 226 тысяч рублей.

Во время игры мальчик начал переписываться с ботом в чате. Собеседник убедил ребенка отправить ему фотографию банковского приложения его мамы. За это ему пообещали много бонусов в игре, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.

Школьник сделал это «задание», а после этого совершил еще несколько действий, в результате которых он отправил на счет злоумышленника несколько сотен рублей. Мать мальчика, узнав об этом, обратилась в органы правопорядка. Возбуждено дело.

Напомним, в Екатеринбурге девочка отдала аферистам 700 тысяч рублей, когда играла в игру на телефоне.

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