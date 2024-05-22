Третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Во время игры мальчик начал переписываться с ботом в чате. Собеседник убедил ребенка отправить ему фотографию банковского приложения его мамы. За это ему пообещали много бонусов в игре, рассказали в пресс-службе полиции Каменска-Уральского.
Школьник сделал это «задание», а после этого совершил еще несколько действий, в результате которых он отправил на счет злоумышленника несколько сотен рублей. Мать мальчика, узнав об этом, обратилась в органы правопорядка. Возбуждено дело.
Напомним, в Екатеринбурге девочка отдала аферистам 700 тысяч рублей, когда играла в игру на телефоне.