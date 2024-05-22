Труп человека нашли на перекрестке в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
К месту ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов. В районном Следкоме организовали проверку по факту смерти горожанина, рассказали в пресс-службе ведомства.
Чтобы определить, по какой причине умер человек, его тело было отправлено на проведение экспертизы, рассказал «КП-Екатеринбургу» помощник главы областного СК Александр Шульга.
По предварительной версии, смерть не была криминальной.
Напомним, 10 мая 2024 года в Екатеринбурге было найдено тело мужчины возле трамвайной остановки. Умерший пролежал несколько часов.