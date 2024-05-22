tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

Труп человека нашли на перекрестке в Екатеринбурге

Труп человека нашли на перекрестке в Екатеринбурге

22 мая 2024, 07:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге прохожие обнаружили тело мертвого человека. Он лежал в районе перекрестка улиц Бакинских Комиссаров — Победы.

К месту ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов. В районном Следкоме организовали проверку по факту смерти горожанина, рассказали в пресс-службе ведомства.

Чтобы определить, по какой причине умер человек, его тело было отправлено на проведение экспертизы, рассказал «КП-Екатеринбургу» помощник главы областного СК Александр Шульга.

По предварительной версии, смерть не была криминальной.

Напомним, 10 мая 2024 года в Екатеринбурге было найдено тело мужчины возле трамвайной остановки. Умерший пролежал несколько часов.

Труп неизвестного человека обнаружен на улице Ясной в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Жители Екатеринбурга обнаружили труп мужчиныТруп мужчины в Екатеринбурге лежал на остановке три часаПолицию Каменска-Уральского проверят после избитого подростка
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Полиция#Труп#Криминал#ЧП#Перекресток#18+#Екатеринбург#Инцидент#СК
Подпишитесь
Более 70 общественных пространств благоустроят в Свердловской области в 2024 году
Сегодня, 04:36
Дождь и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 04:43
«Ждем первой искры»: жители Сухоложского в Тагиле пожаловались на сломанный дымоход
Сегодня, 04:23
Выпускник упал в обморок на последнем звонке в Каменске-Уральском
Вчера, 12:45
Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения
Вчера, 11:29
Третьеклассник в Каменске-Уральском «проиграл» мошенникам в игре более 200 тысяч
Сегодня, 06:38
"