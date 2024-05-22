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Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Анапе туристам посоветовали не купаться из-за нашествия медуз

22 мая 2024, 12:31
Вода у побережья Анапы заполнилась медузами, что заставило организаторов отдыха обратиться к туристам с просьбой временно воздержаться от купания.

Экологи объяснили, что причиной этого стало появление холодной воды после дождей. Так как медузы предпочитают прохладные условия, они приблизились к берегу, пишет 360.ru.

Местный Telegram-канал «Арапское Черноморье» опубликовал видео из района Высокого берега, где видно, что вокруг плавающих людей скопилось множество медуз различных размеров. Кроме того, авторы публикации сообщили, что вблизи берега были замечены дельфины.

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